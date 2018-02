Martínez Romances (CHA) insta a "poner el foco en el maltratador" y no en la víctima de violencia de género

17/02/2018 - 14:22

La secretaria general de CHA, Carmen Martínez Romances, ha manifestado que es necesario "poner el foco en el maltratador" de la violencia de género y dejar de ponerlo en la víctima, que ha afirmado que es lo que se ha hecho hasta ahora "sin demasiados resultados".

ZARAGOZA, 17 (EUROPA PRESS)

La también diputada en las Cortes ha participado este sábado en las II Jornadas Feministas 'Mujeres en marcha hacia el cambio social'. Allí, ha remarcado que "hay maltrato porque hay maltratadores" y ha incidido en la importancia de que las mujeres puedan circular "libremente" y que se les respete, sin que tengan que hacer cursos de autoprotección.

De esta forma, las jornadas persiguen el objetivo de favorecer espacios de debate en los que incida en la brecha de género que existe en la sociedad, por lo que han asistido representantes de distintas asociaciones que trabajan en la violencia de género, así como ciudadanos en general.

Martínez Romances ha estado acompañada de la representante del Ligallo Huesca de CHA, Sonia Alastuey, y de la presidenta de la asociación Amparo Poch, Josefina Musulén, quienes han hablado sobre las campañas que se están realizando en las instituciones políticas para paliar este problema social.

En este sentido, se han tratado temas como la burocracia ante quebrantamientos de órdenes de alejamiento o la educación que se debe impartir sobre violencia de género. "Queremos que la educación en esta materia no sea opcional, sino obligatoria, al menos dentro de la administración pública", ha indicado la secretaria general de CHA.

"Sin educación en igualdad y en valores, esta situación no se puede revertir, por lo que hemos incidido muchísimo en la formación en género en los profesionales que se relacionan con las víctimas", ha añadido.

COLECTIVOS MINORITARIOS

Las conferenciantes han insistido en la importancia de realizar campañas de sensibilización enfocadas a todas las mujeres pero, en concreto, a colectivos minoritarios como las mujeres con discapacidad, migrantes o gitanas.

"Todas las mujeres, por el hecho de serlo, estamos condenadas a ser posibles víctimas de malos tratos, pero hay que reconocer las singularidades de algunos colectivos porque no se pueden enfrentar al problema de la misma manera", ha señalado Martínez Romances.

Además, han comentado que, hasta el momento, se ha atendido a la mujer maltratada sin demasiado éxito porque "necesita un acompañamiento integral desde el principio, con medidas psicológicas y económicas, y lo necesitan tanto las mujeres que denuncian como las que no lo hacen".

En relación a este tema, se ha debatido también sobre la función que cumplen los juzgados en la violencia de género y que, muchas veces, "no son garantía de nada porque el sistema está fallando". "Hay muchas mujeres que creen que no van a encontrar la respuesta a su problema en el sistema judicial. De hecho, muchas de las asesinadas tenían interpuesta una denuncia que no ha funcionado", ha explicado.

JUZGADOS ESPECIALIZADOS

Por otro lado, Martínez Romances ha comentado que "los juzgados especializados contra violencia de la mujer suelen ser muy rápidos" en enviar información sobre, por ejemplo, órdenes de alejamiento, pero los que no están especializados "no tienen formación específica para hacerlo".

En este sentido, ha planteado que se trata de un problema serio porque no existen juzgados de este tipo en todo Aragón, por lo que en algunas ocasiones la lentitud judicial hace que se produzca "un nuevo asesinato o el ingreso de una mujer en el hospital con unas lesiones muy complicadas".

"Los protocolos para ofrecer ayudas también deben ser mucho más ágiles porque hay expedientes que se inician hoy y se resuelven a los nueve meses", ha reivindicado la secretaria general de CHA, al tiempo que ha defendido que "la burocracia no puede impedir que una mujer, una vez que da el paso de denunciar, tenga que esperar tanto para tener una respuesta".

MESAS REDONDAS

La jornada feminista ha continuado con otras dos mesas redondas que versaban sobre la misma temática. Una de ellas ha contado con la participación de la coordinadora de Rolde de Feminismos y Otras Diversidades de CHA, Ruth Pina; de la secretaria de comunicación de Chunta, Ángela Labordeta; y de la realizadora y encargada de la comunicación del colectivo 11F, Rocío Ibarra.

La última mesa redonda ha contado con la presencia de otras tres mujeres: la directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu; la diputada Carmen Martínez Romances; la secretaria territorial de CHA en la provincia de Zaragoza, Isabel Lasobras; y la coordinadora de Colla LGTB, María Bielsa.

En concreto, la primera ha tratado sobre la mujer y el sexismo, y de cómo se cosifica en demasiadas ocasiones; mientras que la segunda ha sido denominada bajo el título 'Las mujeres son imprescindibles en la toma de decisiones'.

Martínez Romances ha concluido que la violencia de género "es un tema infinito, tanto como el dolor que produce" y que existe "una falta de coordinación entre instituciones que hace mucho más difícil salir de este agujero y la reeducación de la sociedad para que todos nos consideremos iguales".