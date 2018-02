Podemos reclama que la Ley andaluza de Memoria "desarrolle su vertiente educativa en toda su amplitud"

17/02/2018 - 16:35

El diputado autonómico de Podemos Andalucía Jesús de Manuel ha abogado este sábado por que la Ley andaluza de Memoria Democrática "desarrolle su vertiente educativa en toda su amplitud".

ALMERÍA, 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha apuntado el parlamentario en declaraciones a los medios junto a la también diputada de Podemos Andalucía Lucía Ayala, tras un acto homenaje a las víctimas de La Desbandá en el monumento de Mauthausen-Guse, en Almería.

El diputado ha defendido la "necesidad" de que la "tragedia" de La Desbandá "sea conocida mucho más de lo que lo es actualmente, porque queda mucho por hacer para que se hagan verdad los principios de verdad, justicia y reparación" de la citada ley andaluza, según ha opinado.

Lucía Ayala se ha referido a La Desbandá como "aquel episodio tan sangriento de la Guerra Civil que el régimen franquista se ocupó de que fuera bastante desconocido", y en el que "fueron asesinados miles de andaluces en la carretera que une Málaga y Almería cuando huían de la ocupación franquista y venían a buscar refugio".

El diputado Jesús de Manuel ha agregado que aquella "masacre" tuvo "responsables directos", siendo el "máximo" de todos ellos el general Queipo de Llano, un "criminal de guerra" que, según ha criticado, aún sigue enterrado en la basílica de la Macarena de Sevilla y "protegido por la Iglesia Católica".

En esa línea, ha afirmado que un "criminal" así "no tendría en otro país europeo la consideración que aún tiene en España después de 40 años de democracia", y se ha mostrado contrario a que "un país democrático tenga nombres de calles con nombres de criminales de guerra y de fascistas".

Tras apuntar que la Transición a la democracia "echó una losa de silencio sobre los crímenes del franquismo", el diputado de la formación morada ha manifestado que "ya ha llegado el momento de que se empiece a hablar de esto, de que los niños en las escuelas conozcan la historia".

Así, ha apuntado que "si los escolares de Almería supieran lo que se rememora aquí y si se les trajera aquí, probablemente no estaría pasando lo que pasa con demasiada frecuencia", en alusión a pintadas "vandálicas o de claro cariz ideológico".

En esa línea, ha incidido en que "es muy importante que la Ley de Memoria desarrolle su vertiente educativa en toda su amplitud para que estas cosas no sigan pasando, porque un pueblo que no reconoce su pasado y no le hace justicia no es un pueblo decente", según ha advertido Jesús de Manuel.

Por su parte, Lucía Ayala ha agregado que "es fundamental entender que hace tan solo 80 años los refugiados eran personas como nosotros, andaluces que huían de la barbarie, la guerra y la muerte", los "mismos motivos" por los que, en la actualidad, "muchas personas están huyendo de sus países y nos están pidiendo auxilio", según ha agregado.

Tras reivindicar que "la solidaridad entre pueblos que sufren es lo que debería guiar nuestra política de cooperación", Ayala ha subrayado que, desde Podemos Andalucía, "seguiremos trabajando por hacer de Andalucía una tierra inclusiva, de derechos y oportunidades, para todas las personas que quieran o necesiten vivir aquí".