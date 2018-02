PP destaca el "gran trabajo" del Gobierno en la Segunda Circunvalación y apunta que podría finalizarse en 2018

17/02/2018 - 17:49

El Partido Popular se ha declarado "orgulloso" del "gran trabajo" que está realizando el Gobierno central en la Segunda Circunvalación de Granada, una infraestructura "vital que está avanzando a muy buen ritmo, lo que permite pensar que podrá estar finalizada a finales del presente año".

Así lo ha destacado la diputada nacional Concha de Santa Ana tras acercarse al municipio granadino de Santa Fe, en concreto al tramo Albolote-Santa Fe, y ha hecho hincapié en el "gran esfuerzo inversor"del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, cuyo "firme compromiso con la provincia" vuelve a "quedar de manifiesto" con esta obra, según ha apuntado.

En un comunicado, el PP ha explicado que, además del tramo Calicasas-Albolote, que costó 118 millones de euros y está en servicio desde 2013, quedan por terminar otros tres; en concreto, el Albolote-Santa Fe, presupuestado en 83 millones y con un grado de ejecución superior al 80 por ciento; el Santa Fe-Las Gabias, también superior al 80 por ciento y con un coste de 58 millones, y el Las Gabias-Alhendín, en el que se invierten 57 millones y está a más del 50 por ciento de ejecución.

Asimismo, Concha de Santa Ana ha puesto el acento en que, pese a que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 no se han aprobado y, por tanto, se funciona con los del anterior ejercicio prorrogados, "las partidas plurianuales de 2017 ya contemplaban financiación para este año, con lo que ninguno de los tramos corre peligro".

De Santa Ana ha incidido en que la Segunda Circunvalación absorberá "un importante flujo de tráfico de largo recorrido" y reducirá en un 35 por ciento el tráfico en la circunvalación de Granada, "por la que circulan a diario 200.000 vehículos".

"Está colapsada y esto le supondrá un gran alivio", ha manifestado la diputada, al tiempo que ha lamentado que la Junta de Andalucía no haya tenido "ni de lejos la eficacia" del Gobierno central, puesto que en 1999 proyectó los Viales de Accesibilidad Urbana (VAU) y, "casi 20 años después, los granadinos los siguen esperando".

"Es lamentable, porque las VAU están concebidas para permitir la permeabilidad entre la primera y la segunda circunvalación, y, con todas estas infraestructuras finalizadas, el tráfico en la primera circunvalación se podría aliviar hasta en un 65 por ciento", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que se ve que el Gobierno "ha planificado las obras, ha garantizado su financiación" y, en definitiva, "ha cumplido sus compromisos", mientras que, según ha lamentado, "la Junta ha optado por castigar a las 250.000 personas que viven en el Área Metropolitana, se ha negado a mejorar su calidad de vida y no ha hecho nada para solucionar el grave problema de tráfico de Granada y su entorno".

Por su parte, el presidente local de Santa Fe, Juan Cobo, ha agradecido la "sensibilidad" mostrada por el Gobierno central con la provincia, "que permitirá que en poco tiempo se disfrute de una infraestructura que será muy beneficiosa para todos los municipios por los que discurrirá".

Igualmente, Cobo ha señalado que la Segunda Circunvalación se traducirá "en una mayor actividad económica en numerosas poblaciones del Área Metropolitana y en algo que también es muy importante, como que se acorten los desplazamientos no ya sólo a la capital, sino también a la costa".

Finalmente, el presidente local de Santa Fe ha lamentado que la Junta "no haya sido tan diligente" y "no haya ejecutado las obras que le correspondían". "Si no tenemos las VAU, la Segunda Circunvalación no será tan eficaz porque su ausencia impedirá que haya una mayor fluidez en la movilidad", ha puntualizado.