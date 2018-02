Telefónica finaliza el despliegue de fibra óptica en 5.800 hogares y empresas de Lardero

17/02/2018 - 18:18

Cerca de 5.800 hogares y negocios de Lardero ya pueden beneficiarse de las ventajas que ofrece la fibra óptica hasta el hogar (FTTH) de Telefónica. La compañía de telecomunicaciones ha invertido 700.000 euros tras finalizar el despliegue de esta infraestructura de última generación en la localidad riojana.

LOGROÑO, 17 (EUROPA PRESS)

La fibra óptica de Telefónica permite disfrutar de mayores velocidades, contenidos audiovisuales en alta definición, videojuegos de última generación o capacidad para conectar varios dispositivos a la vez con las mejores condiciones de velocidad y calidad.

El FTTH destaca por su alta capacidad y calidad de transmisión, además de por ofrecer mayor seguridad. La fibra de Telefónica, a diferencia de otras tecnologías similares, llega hasta las propias oficinas de las empresas y hasta los hogares, es decir, no utiliza cobre o coaxial en el último tramo y, por tanto, no pierde velocidad porque no es compartida con ningún otro cliente. Cuenta con un ancho de banda ilimitado y simetría en la bajada y subida de datos.

La fibra óptica hasta el hogar se ha convertido en estos últimos años en el eje central del crecimiento de Telefónica junto con el desarrollo de la televisión a través de Movistar+ y la implantación paulatina de la tecnología 4K que ofrece prestaciones de muy alta definición.

Lardero, además de contar ya con FTTH de Telefónica, dispone también de una cobertura 3G avanzada y 4G que llega a la práctica totalidad de la población. El despliegue de FTTH en esta la localidad forma parte del esfuerzo inversor que Telefónica está llevando a cabo en La Rioja en redes de nueva generación.