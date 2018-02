Susana Díaz critica que el Gobierno "utilice" la enseñanza de idiomas en Cataluña "para echar a pelear a las familias"

17/02/2018 - 21:50

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reiterado este sábado su defensa de que "los niños tengan la posibilidad de formarse en muchos idiomas", pero ha advertido de que "no le parece bien que el Gobierno de España utilice este tema para echar a pelear a las familias" en Cataluña.

MENGÍBAR (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Así lo ha apuntado la presidenta andaluza en declaraciones a los periodistas en su visita, en Mengíbar (Jaén), a una casa palacio del siglo XV que ha adquirido el Ayuntamiento del municipio para un hotel y otros usos municipales, y al ser preguntada por el modelo de inmersión lingüística en Cataluña y tras el anuncio del Gobierno de que actuará a través de la Consejería de Educación catalana para garantizar la posibilidad de que los padres elijan el castellano como lengua vehicular en esta región en las nuevas matriculaciones del curso 2018-2019.

La también secretaria general del PSOE-A ha querido dejar claro que parte de la "base" de que, "cuantos más idiomas y más formación en idiomas, mejor para los niños y la sociedad", si bien ha manifestado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no debe usar" esta cuestión "para fracturar a la sociedad".

Díaz ha recordado que su "generación, la de la EGB, tuvo muchas dificultades para acceder al aprendizaje de idiomas", de forma que ahora valora "muchísimo que, en Andalucía, los niños en la educación pública se examinen desde edades muy tempranas indistintamente en inglés y castellano en Sociales y Naturales", e incluso que su hijo, de poco más de dos años de edad, "chapurree el inglés", porque cree que "eso le abre posibilidades de cara al futuro".

De igual modo, ha apuntado que le parece "razonable que los padres puedan elegir tener una formación en el mayor número de idiomas, y en el caso de Cataluña que los padres tengan también derecho a elegirlo", pero ha apostillado que "lo que no me parece bien es que el Gobierno de España utilice este tema para echar a pelear a las familias".

"Bastante daño hay ya, bastante fractura en el seno de las familias, de los barrios, de los pueblos", ha añadido la presidenta andaluza, que ha lamentado que en Cataluña haya "gente que se sienta a la mesa y están enfrentados por la irracionalidad de algunos que han conducido" a dicha comunidad "prácticamente al precipicio".

En esa línea, ha señalado que no le parece "de recibo que el presidente del Gobierno utilice el regate corto" sobre esta cuestión, y ha apuntado que "aquí hay un poquito a que Rajoy está gobernando a base de encuestas y al miedo que le tiene a Ciudadanos", y "eso no es bueno para la sociedad catalana, que está sufriendo tanto, ni para la sociedad española", según ha continuado Susana Díaz.

La dirigente socialista cree que "lo que hace falta es un poquito de mesura y tranquilidad", sabiendo, según ha insistido, que "lo que es bueno es formar a nuestros niños en el mayor numero de idiomas posibles", pero utilizar esa cuestión "para unir, no para dividir", y no usando "temas tan sensibles en el regate corto".

Sobre la situación en Cataluña --donde este viernes recogió el premio sociopolítico de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de Cataluña (Fecac) con motivo del Día de Andalucía--, la presidenta de la Junta ha indicado que le provoca "tristeza lo que está pasando", recordando que "los andaluces tenemos unos lazos muy fuertes con Cataluña" y "hay miles de andaluces allí, hombres y mujeres que van y vienen a Cataluña continuamente".

"Cuando ves que las familias están divididas, los barrios, que incluso no se pueden sentar a la mesa y no se puede hablar de política porque las familias están rotas, me produce tristeza", ha abundado Susana Díaz, que ha abogado por unir a la sociedad.