El PPN critica el sorteo en la adjudicación de plazas en colegios para familias empatadas en el baremo

18/02/2018 - 11:01

"Algo tan importante como la educación de los hijos no debería dejarse al azar de un sorteo", ha apuntado Javier García

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

El PPN ha criticado el sorteo realizado por el Gobierno de Navarra para la resolución de empates en la adjudicación de plazas en los colegios donde el número de solicitudes de primera opción supere al de vacantes.

Los 'populares' han reprochado que "un año más el Gobierno de Navarra haya sometido a cientos de familias navarras a la incertidumbre absoluta de no saber dónde van a estudiar sus hijos".

"Algo tan importante como la educación de los hijos no puede quedar al azar de un sorteo", ha indicado el portavoz de Educación del PPN, Javier García. "Todos los años cientos de familias que han quedado empatadas a puntos en el baremo del centro escogido, pero en el que no hay más plazas, tienen que verse sometidas a la tortura de la incertidumbre, de no saber dónde van a escolarizar a sus hijos, y todo porque este gobierno no cree en la libertad de elección de centro", ha criticado en un comunicado.

"Existen colegios, tanto públicos como concertados, donde la demanda es alta año tras año, y donde siempre hay listas de espera, empates y sorteos, y al final, el resultado es que hay un número elevado de familias que no consiguen que sus hijos estudien donde los padres desean, sino en otro centro distinto", ha continuado.

"Si este gobierno creyera de verdad en la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos daría la posibilidad de que todos los alumnos entraran allí donde quieren sus padres, permitiendo más alumnos por aula o permitiendo ampliación del número de aulas por curso, siempre que los centros así lo dispongan", ha destacado.

En este sentido, el PPN preguntará a la consejera de Educación, María Solana, "si de verdad cree que la mejor solución para dirimir los empates, o para decidir qué familias se quedan fuera de la primera elección para sus hijos, es hacerlo por sorteo, dejando que sea el azar quien decida algo tan importante y que condiciona toda la etapa educativa de los niños y niñas".