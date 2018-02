Detenidos dos hermanos por estafar 14.000 ? con la venta de una escopeta y la cuenta de un fallecido

18/02/2018 - 11:26

La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Asturias a dos hermanos de 37 y 41 años por presuntamente estafar más de 14.000 euros a seis personas con documentos falsificados. Utilizaban datos de particulares para vender varias veces una escopeta que ni siquiera tenían y cobraron el dinero a través de una cuenta bancaria que estaba a nombre de un fallecido.

ALICANTE, 18 (EUROPA PRESS)

La investigación arrancó cuando una de las víctimas, un hombre de 28 años, acudió a la Guardia Civil de Novelda (Alicante) para denunciar una estafa de 2.300 euros por la compra de una escopeta por internet, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Al principio parecía una estafa al uso en la que el comprador envía el dinero al vendedor antes de recibir el producto, pero esta vez el interesado no mandó el dinero hasta que no tuvo toda la documentación a su nombre. A pesar de eso, no recibió su escopeta.

Tras las pesquisas, los agentes comprobaron que tanto la documentación del arma como la del vendedor estaban falsificadas, mientras que la cuenta bancaria era real y estaba implicada en otras estafas similares por varios puntos de España.

El autor fue finalmente identificado cuando la Guardia Civil descubrió que el DNI relacionado con la cuenta bancaria pertenecía a una persona fallecida, si bien la foto era la del sospechoso, que tenía antecedentes por delitos similares.

Detrás de las estafas había dos hermanos asturianos. Con el DNI falsificado en mano, uno se personó en un banco y abrió la cuenta donde recibirían el dinero de los estafados. Una vez confirmada su identidad, los efectivos de Novelda se desplazaron hasta la pequeña localidad de Asturias donde ambos residían para registrar su domicilio.

Allí encontraron útiles para falsificar documentación, documentos de terceras personas que no tenían que ver con ellos, supuestamente para falsificarlos, y dos sellos-tampones también falsificados de un juzgado de la zona.

Los documentos falsificados son un DNI y varios documentos personales y de armas. De momento, la Guardia Civil ha contabilizado a seis personas afectadas en España por una cantidad total de alrededor de 14.000 euros, a unos 1.500-2.300 euros por estafa.

Por todo ello, los dos hermanos, de nacionalidad española, han sido arrestados por los presuntos delitos de estafa, falsificación de documento y usurpación de estado civil. Tras pasar a disposición judicial, los dos han quedado en libertad con cargos.