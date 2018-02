Bauza llama al pp a prestar "atención" a la subida de ciudadanos en las encuestas

18/02/2018 - 13:39

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El senador del PP y expresidente de Baleares José Ramón Bauza considera que su partido debe prestar "atención" a la subida de Ciudadanos en las encuestas, porque, aunque éstas sólo muestran una "foto fija", hay que verlas como una "oportunidad" para mejorar lo que se puede estar haciendo mal.

En una entrevista con Servimedia, Bauzá indicó que los sondeos muestran lo que piensa la opinión pública en un momento determinado, pero que el PP no puede negar "que hay una tendencia por parte de Ciudadanos" de atraerse votos cuya "pertenencia ideológica" correspondía hasta ahora a la formación popular.

"Eso tenemos que verlo como una oportunidad de que algo no estamos haciendo todo lo bien que deberíamos y que deberíamos prestarle atención", aseguró el expresidente balear respecto a cuál debe ser la estrategia de su partido para hacer frente al crecimiento de la formación naranja en la preferencia de los electores.

Indicó que una prueba de lo que está sucediendo es que Ciudadanos haya capitalizado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, cuando este partido al principio la rechazaba, mientras que los populares lo han defendido "de principio a fin". "Es evidente que ese discurso político nos lo han quitado de las manos", manifestó al respecto.

"SIGO DEFENDIENDO LO MISMO"

Añadió que lo ocurrido con el 155 es una señal de que en el PP "tenemos que explicarnos mejor, tenemos que mejorar la información". "Veámoslo como una oportunidad que tenemos nosotros seguir diciendo lo que pensamos, acercarnos más a la gente", apuntó.

Asimismo, sobre el hecho de que en Baleares se diga que su discurso es muy similar al de Ciudadanos, Bauzá afirmó que él lleva diciendo lo mismo "desde hace muchos años" en cuestiones como la lucha contra la corrupción o que no se imponga el catalán en su comunidad.

"El hecho de que alguien diga lo que yo he dicho durante toda la vida, habrá que preguntarle a ellos por qué lo están diciendo", dijo respecto a esa coincidencia suya de discurso con la formación naranja. "Sigo defendiendo aquello exactamente en lo que creo, con lo que me he presentado a los congresos internos del PP", concluyó.

18-FEB-18

