En Marea se ofrece a "mediar" para evitar que se presenten varias mareas municipalistas en un mismo ayuntamiento

18/02/2018 - 14:17

Villares llama a articular "fórmulas instrumentales" para aumentar la presencia de las mareas en las diputaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

En Marea se ha ofrecido a llevar a cabo tareas de "mediación" para evitar que en las elecciones locales del próximo año concurran en un mismo ayuntamiento varias candidaturas de unidad popular. "Si somos los que predicamos la unidad popular, esta tiene que empezar por la propia casa", ha declarado a preguntas de los medios el portavoz de la formación rupturista, Luís Villares.

Lo ha hecho en la mañana de este domingo en Santiago, donde se celebra uno de los cuatro encuentros municipalistas organizados por En Marea --el resto tienen lugar de forma simultánea en Lugo, Ourense y Pontevedra-- de cara a preparar el camino de las elecciones locales previstas para la primavera del año que viene.

En estas reuniones, según ha relatado la viceportavoz del partido instrumental y responsable de municipalismo, Ana Seijas, están participando "más de 200 personas" de unas "60 mareas" con el objetivo de "trabajar coordinadas y juntas" en la puesta en común de ideas para las elecciones de 2019.

Una de las metas de las fuerzas rupturistas será, a diferencia de lo que ocurrió en 2015, evitar que varias candidaturas de unidad popular se presenten en un mismo ayuntamiento, como ocurrió en localidades como Lugo.

Esta ha sido una de las cuestiones que han estado sobre la mesa este domingo, como ha reconocido en declaraciones a los medios Villares, que ha apuntado que En Marea se ofrece a abanderar "la función de mediación" para "buscar puntos de encuentro" para concretar una única candidatura por lugar.

"Estamos seguros de que en 2019 vamos a conseguir mejorar y simplificar sustancialmente los lugares donde hubo candidaturas que concurrían separadas. [...] No podemos pedirle a la gente que confíe en nosotros como transmisores de la voluntad ciudadana mayoritaria de unidad popular cuando nosotros mismos no somos capaces de llegar a acuerdos", ha señalado el magistrado en excedencia.

Además, En Marea fija como reto que "no quede ningún rincón de Galicia, ningún ayuntamiento, sin espacio municipalista"; una meta para la que también ha ofrecido su colaboración a la hora de "facilitar que quien quiera trabajar" en una candidatura de unidad popular "pueda hacerlo en 2019".

Así, Villares ha cifrado en "unas 50 aproximadamente" las mareas que han echado "a andar" desde el nacimiento de "el espacio político de En Marea".

DIPUTACIONES

Otro de los retos a los que se enfrenta en 2019 el espacio de las mareas municipalistas es articular una fórmula que les permita sumar su fuerza en los ayuntamientos para aumentar su representación en las diputaciones y, de esta manera, estar en disposición de gobernar los entes provinciales.

Cuestionado por este asunto, Villares ha reconocido que la izquierda rupturista no puede "dejar escapar" la oportunidad de "optimizar" los votos a través de "fórmulas instrumentales" que "permitan sumar para los conjuntos de las diputaciones".

De este modo, el portavoz de En Marea ha instado a "rentabilizar el esfuerzo electoral a nivel diputación", unas instituciones "que prestan servicios y que financian los ayuntamientos, sobre todos los menos poblados", por lo que cree necesario que los entes provinciales "tengan también la representación de la segunda fuerza política de Galicia".

RESPONDE A FEIJÓO

Luego de las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las que aseguró que las mareas municipalistas han convertido "la ilusión" en "decepción" en sus tres años de vida; Villares ha respondido que la encuestas señalan que la ciudadanía no ha perdido la confianza en los proyectos de unidad popular.

"Feijóo debería preguntarse por qué en la única ciudad donde gobierna (Ourense) no fue capaz de sacar adelante los presupuestos. Debería preguntarse por qué no es capaz de hacer cumplir las sentencias de inhabilitación como en el caso del alcalde de Palas de Rei. Feijóo no es capaz de explicar por qué su mala gestión no es capaz de remontar en ninguno de los ayuntamientos donde hasta ahora tienen una representación menguante", ha espetado.

Además, ha recordado a los populares que Ourense, la única ciudad de Galicia que gobierna el PP, "sirve como ejemplo de la incapacidad de un partido que gobierna en la Xunta y que es incapaz de llegar a acuerdos con nadie en el ámbito municipal".