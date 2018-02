Abel Caballero vuelve a arremeter contra Feijóo: "Está intentando dejar a Vigo sin agua"

18/02/2018 - 16:55

Cree que ampliará su mayoría absoluta en las elecciones de 2019 porque su "proyecto" va más allá de "la sigla" del PSOE e implica a toda la ciudad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a arremeter contra el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de "negarle el agua a Vigo, reventando la presa de agua de Vigo". "No es una metáfora: Feijóo está intentando dejar a esta ciudad sin agua", ha declarado.

Caballero ha hecho estas declaraciones en una entrevista radiofónica en la Cadena Ser este domingo, donde ha expresado que la gestión del problema del agua en la ciudad viguesa por parte de la Administración autonómica es "destructiva".

"Peor que con Feijóo a Vigo no le va a ir nunca. Es imposible que le vaya peor. No atiende a esta ciudad, no la atiende nada. ¿Cuál es la acción de la Xunta en Vigo? Si hasta en el tema del agua es destructiva, si hasta paga Vigo el trasvase y ni así lo hace; peor es imposible", ha incidido el regidor.

En esta línea, ha remarcado que el tema del "trasvase de emergencia" de agua a la ciudad tras los problemas registrados el pasado otoño por la sequía evidencia, según Caballero, la intención de la Xunta de "acosar" s Vigo "como pasó con el aeropuerto, con el Ave, con tantos temas".

"Yo quiero un trasvase de emergencia y, más adelante, la solución definitiva. Pero ni siquiera pagándolo Vigo Feijóo lo quiere hacer", ha añadido para luego recordar que se trata de "una competencia" de la Administración autonómica.

CREE QUE AUMENTARÁ SU MAYORÍA ABSOLUTA

"Volveré a ganar con mayoría absoluta, más de la que tengo". Así de seguro se ha mostrado Abel Caballero a la pregunta de qué expectativas tiene de cara a las elecciones locales previstas para el año 2019, donde aspirar a renovar una alcaldía que ostenta desde 2007.

Así, cree que, más allá de representar "la sigla" del Partido Socialista, el suyo es "un proyecto que la ciudad entiende como propio, como de cada ciudadano". "Solo así explica el nivel de voto que tengo yo", ha apostillado.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

El también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha mostrado muy crítico con las políticas impulsadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que, a su juicio, "están produciendo un daño grave, no en los ayuntamientos, sino en los ciudadanos" porque son los municipios quienes "prestan servicios centrales y básicos".

Así, ha avanzado que, si este lunes no recibe respuesta de Montoro sobre la petición para que desbloquee que los ayuntamientos puedan gastar el superávit con el que cerraron 2016, convocará "alguna acción" para "mostrar músculo político" desde el ámbito local, la "única" administración "que cumple con los requisitos de Europa".

Además, ha asegurado que apuesta por una reforma de la Constitución que otorgue mayor capacidad de actuación a las administraciones locales. "Hay tantas demandas que recibimos y que no podemos responder de forma adecuada por no tener la competencia ni la financiación que los ciudadanos ven que su calidad de vida no es la que debería ser porque no tenemos un buen diseño administrativo", ha concluido.