Units per Avançar entra en el Gobierno socialista de Lleida

19/02/2018 - 12:06

El alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), y el líder de Units per Avançar, Ramon Espadaler, han firmado este lunes un acuerdo por el que el partido capitaneado por miembros de la extinta Unió entrará en el Gobierno socialista de Lleida.

LLEIDA, 19 (EUROPA PRESS)

Lo hará de la mano de Rosa Maria Salmerón, concejal que en 2015 se presentó en la lista de CiU y que ha anunciado en rueda de prensa su afiliación a Units y la entrada en el Gobierno de Lleida, donde ocupará la Concejalía de Educación.

Ha asegurado que la postura del PDeCAT --del que forman parte sus hasta ahora compañeros en el consistorio-- sobre el proceso soberanista ha sido una de las razones que la han empujado al cambio: "Cuando me presenté a las elecciones, CiU no era el PDeCAT, era una formación catalanista, y en su hoja de ruta no estaba el proceso" soberanista.

Por su parte, Espadaler ha agradecido la buena disposición de los socialistas al pacto y ha asegurado que con el PSC le une "un catalanismo moderado" y trabajar por las familias.

Ros ha agradecido la búsqueda de colaboración en un momento de crisis económica e institucional, y tanto él como Salmerón han defendido que el acuerdo no conlleva un compromiso de cara a las elecciones municipales del año que viene, pero han dejado la puerta abierta a futuras colaboraciones.