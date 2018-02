Sucesos.-Zoido informa de 16 detenidos y 4.000 kilos de hachís incautados en la última operación en La Línea

19/02/2018 - 12:54

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado de que en la última operación desarrollada en La Línea de la Concepción (Cádiz) la pasada semana por Policía Nacional y Guardia Civil se ha desarticulado a "una gran banda de narcotraficantes", produciéndose 16 detenciones y la aprehensión de cuatro toneladas de hachís.

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas, Zoido ha señalado que además los agentes que han llevado a cabo la operación han intervenido una estación de radar desmontada, varios equipos de transmisiones, casi 100.000 euros en efectivo, tres escopetas, una pistola, dos embarcaciones neumáticas, dos tractores, once vehículos y dos motos.

Esta operación, a juicio del ministro de Interior, "viene a demostrar el trabajo eficaz viene desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en la zona.

Asimismo, Zoido ha destacado que desde el pasado mes de septiembre han sido 12 las operaciones que se han desarrollado de manera conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Operaciones conjuntas que dan una muestra de la coordinación y de que los intereses generales de garantizar la seguridad ciudadana es lo que prima", ha añadido.

Igualmente, ha señalado que "se ha incrementado en un 300 por 100 las cantidades de cocaína intervenidas en el último año y en un 40 por ciento las de hachís", lo que "demuestran el trabajo incesante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Mesa Técnica que se celebra cada semana".

Por todo ello, el ministro del Interior ha manifestado su "apoyo y agradecimiento a todos y cada uno de los que forman parte de las plantillas de la Policía y Guardia Civil y las distintas unidades que vienen de una forma continua apoyando el trabajo que aquí se realiza, porque están desarrollando una gran labor".

Zoido no ha querido desvelar el dispositivo que opera en la zona de La Línea para "no dar ventaja" a las bandas de narcotraficantes, pero ha afirmado que "debe quedar claro que esta no es una zona que va a estar dominada por los narcotraficantes, esta es una zona donde el Estado de Derecho se impone y se va a combatir todo tipo de delincuencia. Van a tener la respuesta del Estado de Derecho".

Finalmente, el ministro del Interior ha agradecido también "el compromiso" del alcalde de La Línea, Juan Franco, "que de una manera proactiva ha venido colaborando con el Gobierno llevando a cabo una gran tarea de coordinación de todos los servicios".