Fomento anima a Cantabria a presentarse al 1,5% Cultural de 2018 para acabar la rehabilitación de la capilla de Comillas

19/02/2018 - 13:01

De la Serna muestra el "férreo compromiso" a seguir colaborando pero insta a presentar la documentación "en tiempo y forma"

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha animado a la Fundación Comillas y al Gobierno de Cantabria a presentar el proyecto para concluir la rehabilitación integral de la capilla del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas después de que éste no se haya incluido en la convocatoria de 2017 del Programa 1,5% Cultural.

De la Serna así se lo ha trasladado este lunes al Gobierno regional en una visita que ha realizado a la rehabilitación de la capilla, financiada a través del 1,5% Cultural con 1,76 millones de euros y en la que también ha invertido el Ejecutivo cántabro hasta la suma de 3,5 millones que ha supuesto el proyecto.

Pero, para que la rehabilitación sea integral, aún faltan de restaurar los lienzos y el órgano de la capilla, para lo que en 2017 se presentó un proyecto a la convocatoria del 1,5% Cultural pero que no sólo no se ha seleccionado sino que ni siquiera ha sido valorado por las comisiones técnicas de Fomento y Cultura debido a "no haberse respetado" parte del procedimiento de presentación de las administraciones públicas y un apartado de la convocatoria.

Esto, según ha aclarado el ministro, ha pasado en "otros muchos lugares", es decir, que el caso de Comillas no es "único". "Otros muchos expedientes no han sido admitidos por defecto de forma", ha dicho, pero ha avanzado que habrá "más oportunidades" porque el Estado tiene intención de seguir lanzando nuevas convocatorias del 1,5% Cultural y, de hecho, ha afirmado que esperan poder sacar una en este mismo 2018, que podría estar dotada con "40 o 45 millones de euros".

Por ello, De la Serna ha animado a la Fundación Comillas a presentar "en tiempo y forma" la documentación del expediente del proyecto para que pueda ser evaluada por las comisiones técnicas porque, ha insistido, "esto no es una decisión política sino que hay una comisión" que establece, "con mucha profesionalidad", unos baremos técnicos con los que se eligen los proyectos a subvencionar.

Por otro lado y ya en referencia a la actuación visitada hoy, De la Serna ha enfatizado que la inversión aportada por el Estado para la rehabilitación de la capilla ha sido "muy importante", tanto como lo es el Seminario Mayor de Comillas debido a su arquitectura porque es "un exponente claro, fuera de Cataluña, de lo que son los movimientos artísticos y arquitectónicos catalanes de finales de siglo XIX y que llevaron posteriormente al modernismo".

Ha recordado que las instalaciones y sus destacados elementos arquitectónico empezaron a "sufrir un progresivo deterioro" tras el traslado en la década de los sesenta de la Universidad Pontificia de Comillas a la capital de España, lo que conllevó una "falta de mantenimiento" que ha hecho que el edificio haya requerido "importantes actuaciones de rehabilitación".

De la Serna ha felicitado a los arquitectos encargados de la rehabilitación de la capilla por "el gusto y el cuidado" con el que han llevado a cabo los trabajos. Éstos se iniciaron con labores para garantizar la estabilidad y estanqueidad de la iglesia y, posteriormente, en rehabilitar las fachadas y torres en el exterior y en actuar en la sacristía, capilla privada y la iglesia en sus zonas interiores.

"El resultado es excepcional", ha destacado De la Serna ensalzando el "mimo" en atender la historia del edificio con el que se ha ejecutado esta rehabilitación y por lo que ha felicitado la "pericia" de las empresas contratistas.

De la Serna ha manifestado que el "férreo compromiso" del Ministerio de Fomento para "seguir colaborando" con la rehabilitación del complejo de acuerdo "con nuestras competencias y los instrumentos que en estos momentos están en vigor".

El ministro ha visitado la capilla acompañado del consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes; el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota; y la alcaldesa de Comillas, Teresa Noceda, entre otros.

RECURSO AL 1,5% CULTURAL

Precisamente, el consejero cántabro de Cultura también se ha referido en su intervención a la no concesión de ayuda en 2017 del 1,5% Cultural para la conclusión de los trabajos de rehabilitación de elementos de la capilla ante lo que el Gobierno regional ha presentado un recurso.

Y es que, ha señalado, esa intervención no subvencionada sobre los elementos artísticos y arquitectónicos de la capilla es "fundamental" y ha afirmado que desde el Gobierno regional "estamos deseosos de poder seguir contando con su compromiso y colaboración (de Fomento)" para llevarla a cabo porque el "valor patrimonial" del edificio sobrepasa el ámbito regional.

Mañanes ha señalado que la colaboración del Gobierno de España y el regional es "esencial" para la conservación de este inmueble, más desde que hace unos años se derrumbase la cubierta del claustro de la iglesia y tras lo que se iniciaron varias fases de rehabilitación, siendo la ahora concluida una de ellas.

Las obras de esta actuación comenzaron en junio de 2016 y el resultado de la intervención, a juicio del consejero, es "magnífico" y lo ha achacado al "cuidado, respeto y esmero" con que las empresas adjudicatarias han desarrollado los trabajos que consiguen que "este edificio religioso recupere todo su esplendor".

El consejero también ha reivindicado el "proyecto Comillas" que el Gobierno regional sigue queriendo impulsar porque está "convencido" de la "potencialidad" del español. Y, para éste y otros proyectos, Fernández Mañanes ha reclamado al ministro que el Gobierno central y regional "deben estar presididas por tres claros principios: el respecto, la lealtad y la cooperación".

"Principios que nos son mutuamente exigibles e implican, entre otras cosas el cumplimiento de los compromisos y guiar nuestras acciones únicamente por el interés general", ha añadido el consejero cántabro, cuyas palabras han tenido respuesta por parte del ministro que ha asegurado que comparte "completamente" esos principios con los que el Gobierno de España tiene un "férreo compromiso".

FINANCIACIÓN DE OTROS PROYECTOS

En otro orden, De la Serna ha enfatizado que es intención de su departamento seguir trabajando en la recuperación del patrimonio y, para ello, tiene por delante ya algunos proyectos para ejecutar en Cantabria.

Como ejemplo ha citado la remodelación de las dependencias capitulares y recuperación del muro del antiguo Castillo de San Felipe o Castillo del Rey en la Catedral de Santander, proyecto que ha sido seleccionado en la convocatoria de 2017 del 1,5% Cultura y al que aportará 1,52 millones.

A este se suman otros como la rehabilitación integral de la biblioteca de Marcelino Menéndez Pelayo, el Palacio de Cortiguera y la ampliación del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS), con una inversión de 9,4 millones de euros; o la rehabilitación de las naves de Gamazo para que sean sede de la Fundación ENAIRE, por dos millones de euros.

También ha apuntado actuaciones en materia de vivienda, con ayudas a la rehabilitación edificatoria que en Cantabria han ascendido en 2017 a casi 8 millones de euros.