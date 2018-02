Madrid. el ayuntamiento aún estudia si recurrirá la nulidad del despido de la exinterventora

19/02/2018

El Ayuntamiento de Madrid aún está "valorando" si presentará un recurso al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 17 que declaró nulo el despido de la exinterventora Beatriz Vigo.

El delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, dio esta contestación a sendas preguntas de los portavoces de PP y Ciudadanos en la comisión del ramo, Íñigo Henríquez de Luna y Miguel Ángel Redondo, respectivamente, las cuales se sustanciaron conjuntamente.

García Castaño constató por dos veces que a día de hoy la interventora general del Ayuntamiento sigue siendo María José Monzón, la nombrada tras el cese de Vigo. "Estamos valorando si vamos a recurrir o no", dejó en el aire, frente a las críticas de Henríquez de Luna y Redondo.

Los dos se hicieron eco del auto que declaró no justificado el cese de Vigo, y echaron en cara al Gobierno municipal que no valorara los méritos objetivos. Para el portavoz del PP, ésta era "una testigo incómoda" y su despido fue "injusto e ilegal" y no tenía precedentes en el Ayuntamiento, en tanto que el de Ciudadanos recordó que Unidos Podemos votó a favor de una proposición de Cs en el Congreso exigiendo motivación objetiva para los despidos en la Administración.

