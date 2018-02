PSOE acusa a Pacheco de "sacar pecho" respecto al Empleo mientras el paro sigue subiendo en el municipio de Murcia

19/02/2018 - 14:02

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Sebastián Peñaranda, ha criticado este lunes que "el concejal Jesús Pacheco presente públicamente un informe/memoria sobre los datos de Empleo en 2017 pero no haya convocado el Pacto por el Empleo para presentarlo ante el resto de integrantes, tal y como le pidió el PSOE hace unas semanas".

MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)

"Pacheco demuestra una falta de lealtad y respeto sangrante, preocupándose más por las fotos y los grandes anuncios propios del gobierno del PP que por mantener en funcionamiento y con todas las garantías el Pacto por el Empleo que los socialistas pusimos sobre la mesa a principios de mandato", ha añadido.

Peñaranda ha recordado a Pacheco que, "si puede presumir hoy ante los medios de las subvenciones otorgadas o de la inversión en acciones encaminadas a fomentar la contratación, es gracias a las enmiendas que el Grupo Socialista presentó al Presupuesto municipal".

Fue el PSOE, ha insistido, "el que consiguió destinar medio millón de euros más para Empleo a través de un trabajo concienzudo que el PP no había ni intentado llevar a cabo. Y, además, especificamos que esta cantidad debía ir destinada a fomentar políticas activas de empleo, contribuir y subvencionar a la economía social y ayudar al emprendedurismo".

El edil del PSOE ha lamentado que el concejal de Empleo "presuma de lo que no es logro alguno del PP, mientras, además, se da la paradoja de que los datos del paro demuestran que ha aumentado el desempleo en nuestro municipio en el último mes, que el empleo creado es precario y que existe un gran número de familias con todos los miembros en el paro. El señor Pacheco saca pecho pero no tiene razón alguna para hacerlo. El PP de Ballesta no reúne el Pacto por el Empleo desde hace meses y ahora presenta una memoria de cara a la galería para hacerse la foto y a otra cosa".

Por otro lado, el concejal socialista ha criticado duramente tras la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales que "gran parte del Presupuesto haya sido fallido por la falta de voluntad del gobierno del PP, que sólo ha ejecutado el 12% del presupuesto destinado a inversiones en el último ejercicio".