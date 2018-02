Juan Marín advierte a los excargos del PP de que para unirse a Cs "deberán dejar sus actas"

19/02/2018 - 13:58

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha advertido este lunes de que los excargos del PP críticos con el partido de Juanma Moreno que han anunciado su intención de incorporarse a Cs "deberán entregar primero sus actas".

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

En un desayuno informativo, y después de que exmiembros del PP de Jaén hayan comunicado su voluntad de "iniciar una nueva etapa" en la formación naranja; Marín ha aclarado que en estos casos "no hay tránsfugas" porque ningún cargo electo del PP ha pasado a formar parte de Cs.

Así, también ha incidido en que Cs "no permite la doble afiliación", de modo que si quieren unirse al partido naranja, antes de solicitarlo deberán haber zanjado su relación con el PP. "Nadie puede afiliarse a Cs si no deja su anterior afiliación, quien quiera integrarse en nuestra afiliación política tendrá que dejar su militancia y darse de baja", ha insistido.

Con todo, Marín ha considerado que las bajas en el PP responden a que "hay muchas personas que abandonan un proyecto político porque ya no creen en él", en este caso "porque el PP está salpicado de corrupción allá donde va".

En este punto, se ha referido al caso de Granada y ha preguntado al PP-A "por qué no le pide el acta" a los concejales del PP en el Ayuntamiento procesados en el llamado 'caso Serrallo', justificando así que parte de la militancia del PP esté cansada de "cómo aguanta" el partido de Juanma Moreno la corrupción.

"Hay gente que no se identifica con un partido que está en los tribunales por corrupción o con tantos casos encima de la mesa", ha agregado Marín, quien ha concretado que en el caso de Jaén se debe también a que "la dirección del PP no han respetado la democracia interna en el partido", según han expuesto los críticos.

Asimismo, el líder del partido naranja en Andalucía ha hecho hincapié en que su formación está "captando" a "mucha gente" que proviene de otros partidos políticos como este caso del PP, pero también desde el PSOE-A, Podemos u otras fuerzas como UPyD o el Partido Andalucista, que vienen "decepcionados con sus partidos y comparten los valores y proyectos de Cs".

Entretanto, ha recalcado que Cs "no ha ido a buscar" a los críticos del PP de Jaén, sino que han sido ellos los que han decidido acercarse al partido naranja. "Han decidido abandonar en bloque el PP y solicitan su afiliación a Cs", un proceso que podría durar unos seis meses hasta ser aceptados, porque "no admitimos a todo el que se afilia"; y que "no permite la doble afiliación".

Juan Marín ha insistido en que la mayoría de las personas que en Jaén están pidiendo vincularse a Cs "no son cargos electos", a la par que ha señalado que "el problema" lo tienen en el PP porque pierden afiliados a cuenta de la corrupción.

Del mismo modo, y sobre las críticas del PP-A, el portavoz adjunto de Cs, Sergio Romero, ha considerado que responden a la "desesperación" de los populares, que intentan "acaparar titulares". Así, les ha aconsejado que se afanen en intentar salir en los titulares de prensa no con acusaciones sino consiguiendo acuerdos que mejoren la vida de los andaluces, como ha hecho Cs en algunos asuntos como el impuesto de sucesiones y donaciones.

Precisamente, en este marco, Juan Marín ha avanzado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, visitará esta semana, concretamente el jueves y el viernes, la provincia de Jaén.