Cantabria presenta recurso ante la Audiencia Nacional para reclamar al Estado los 44 millones de Valdecilla

19/02/2018 - 14:18

El Gobierno de Cantabria ya ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (AN) para reclamar al Estado los 44 millones de euros que la administración regional considera que le adeuda por las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Desde el Ejecutivo regional han confirmado que el recurso se interpuso el pasado viernes y este lunes ha sido registrado, dos semanas después de que el Consejo de Gobierno autorizase a los servicios jurídicos a reclamar ante los tribunales las partidas para las obras del hospital correspondientes a las anualidades de 2016 y 2017.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha manifestado que el Gobierno regional ha presentado el recurso contencioso-administrativo en la AN porque no le quedaba "más alternativa", y más después de que el último requerimiento oficial al Estado por parte de la Comunidad Autónoma "no ha merecido el más mínimo interés".

"No hemos tenido respuesta lo cual evidencia una educación democrática absolutamente deficiente", ha añadido De la Sierra, que ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy no haya contestado a ese requerimiento en el que se pedía el pago de los 44 millones o "al menos" una explicación de por qué no se han abonado.

"Es una deuda reconocida por todo el mundo, incluido el presidente Rajoy y los ministros sucesivos de Sanidad del PP, e incluso reconocida expresamente por los presupuestos, pero esa deuda no se paga", ha criticado el consejero cántabro de Justicia.

Ante esta situación, De la Sierra ha indicado que el Gobierno, como "cualquier ciudadano que tiene una deuda y no le pagan", ha tenido que presentar la oportuna reclamación, como es lógico", y ha considerado que a este recurso contra el Estado "no hay que darle mayor trascendencia ni menor" porque lo que se está haciendo es "reclamar lo que nos deben por el único camino que nos queda".