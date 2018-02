Unidos podemos estudia presentar un recurso ante el constitucional contra los presupuestos

19/02/2018 - 14:09

La dirección nacional de Unidos Podemos estudia presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque matizó que previsiblemente lo hará cuando el Gobierno los presente "físicamente" en el Congreso de los Diputados, ya que actualmente se encuentran prorrogados.

En rueda de prensa en la sede del partido morado en la calle Princesa de Madrid, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, precisó con sorna que "Montesquieu se está revolviendo en su tumba cada vez que el PP viola la separación de poderes".

Con todo, Echenique dijo tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos que, mientras el Gobierno no presente unos nuevos Presupuestos, no pueden ir contra estas cuentas públicas ante el Constitucional, aunque vio "evidente que la no presentación en tiempo y forma (de los Presupuestos) va en contra del texto explícito de la Constitución".

Opinó que el Partido Popular está "atrincherado" en el Gobierno porque "tiene miedo de que sus principales dirigentes acaben en la cárcel" por los casos de corrupción. "Es una vergüenza pero también es esperable de un partido que se comporta como una organización criminal", indicó.

