Cataluña. el pp pide que acabe la "pesadilla" en la política catalana

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, reclamó este lunes que "acabe la pesadilla" en la política catalana y expresó su deseo de que "lo que sea judicial quede en el entorno judicial y lo político lo dilucidemos en positivo y no en circos que no llaman a nada".

En rueda de prensa en la sede nacional del PP tras la reunión del Comité de Dirección que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, respondió así cuando se le preguntó por el traslado a Suiza de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y la posibilidad de que vuelva mañana a Barcelona, cuando el miércoles debe declarar ante el Tribunal Supremo en el marco de la causa por el proceso independentista.

"Sinceramente, nos estamos convirtiendo en cronistas de viajes. No sé dónde está Anna Gabriel, Carles Puigdemont no sé qué casa se ha comprado ", valoró. "Me da vergüenza ajena lo que está pasando y lo siento por Cataluña, una sociedad suficientemente maravillosa", añadió.

Tras denunciar que el "guion cada vez es más estrafalario", demandó que "acabe esta pesadilla" y se forme ya en Cataluña un Gobierno encabezado por alguien que no esté encarcelado, prófugo de la Justicia o tenga causas pendientes. "El mundo sigue", advirtió.

"Ojalá lo que sea judicial quede en el entorno judicial y lo político lo dilucidemos en positivo y no con este tipo de circos que no llaman a nada", remachó el responsable de Comunicación del PP.

