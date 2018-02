El PP continúa su campaña para trasladar a la ciudadanía su apuesta por la prisión permanente revisable

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Esperanza Oña ha continuado este lunes en el municipio malagueño de Torrox la campaña de su partido para el mantenimiento de la prisión permanente revisable, una medida aprobada por el Gobierno central en 2015 "con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los más desprotegidos dentro de un Estado de derecho".

Así lo ha destacado junto al presidente local y alcalde de Torrox (Málaga), Óscar Medina, destacando que esta recogida de firmas pretende no derogar esta medida, insistiendo en que se aplica en otros países de la Unión Europea "y que, además, cuenta con el 80 por ciento de los españoles a favor, según las encuestas realizadas por agentes ajenos al partido, como son los distintos medios de comunicación".

"Los asesinos, genocidas o condenados por crímenes muy violentos deben permanecer en prisión hasta que no se garantice su reinserción y eso es lo que pretendemos desde el Partido Popular", apuntando que "en estos casos no podemos hacer un paripé, sino proteger con garantías a la población de acusados para que no puedan salir en libertad hasta que no estén totalmente reinsertados", ha insistido.

De este modo, ha criticado que tanto "PSOE, como Ciudadanos y Podemos quieran proteger a criminales y aboguen por defender sus derechos". Oña ha recordado que en otros países cercanos "donde nadie duda de su democracia y de la aplicación justa de las medidas legislativas, ya utilizan la prisión permanente revisable en función de la peligrosidad y crueldad del acto por el que se les juzga".

Al respecto, la parlamentaria del PP ha subrayado el "carácter progresista de esta medida, que va valorando esa pena con carácter revisable", punto en el que ha advertido: "No estamos solos, ya que nos hemos encontrado con que ocho de cada diez españoles están a favor de su mantenimiento y que cada semana 100.000 personas firman para que no se derogue esta Ley".

Ha reiterado que el PP atiende así la postura del "80 por ciento de los españoles, protegiendo a los más desprotegidos sin vulnerar el derecho de ninguna persona ni de ningún reo". "Tenemos las ideas claras y lo llevamos a la calle con el objetivo de que la oposición recapacite y no derogue esta Ley que empezamos a tramitar en 2012 y que fue aprobada finalmente en 2015. Abogamos por su mantenimiento y su ampliación, algo para lo que contamos con el apoyo de la mayoría de la población", ha reiterado.

Medina, por su parte, ha incidido en que se trata de los delitos "más delitos más crueles y deleznables, como asesinatos múltiples o atentados a menores o personas indefensas". Casos, ha continuado, donde los acusados "no se han reinsertado durante su estancia en prisión y así lo justifican los funcionarios y el personal especializado".