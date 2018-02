La comisión de bicimad comenzará propiamente el 6 de marzo tras constituirse sin poner en marcha su plazo

19/02/2018 - 16:00

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid acordaron este lunes que la comisión de investigación sobre la municipalización se constituya hoy, como estaba previsto, pero que todavía no empiece a correr el plazo de tres meses que se dio por acuerdo del Pleno de enero, cosa que hará a partir de su próxima sesión, convocada oficiosamente para el 6 de marzo.

Los tres grupos de la oposición acordaron en la junta de portavoces esta solución para cumplir con el mandato del acuerdo plenario, que fijaba para este mes la constitución de la comisión, pero a la vez no perder parte del tiempo que se dio sin que los grupos tengan todavía la documentación requerida y necesaria para preparar los trabajos.

El concejal del PSOE Ignacio de Benito fue elegido por unanimidad presidente de la comisión y el del PP Íñigo Henríquez de Luna vicepresidente, con el voto en contra de Ahora Madrid. Por parte de los populares, el portavoz será el de Medio Ambiente y Movilidad, Álvaro Gónzález, en tanto que Inmaculada Sanz Otero será portavoz adjunta. Henríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal serán los otros dos componentes de la comisión por el PP.

En nombre de Ahora Madrid, la portavoz será la del grupo municipal, Rita Maestre, y la portavoz adjunta Esther Gómez; también son miembros Mauricio Valiente y Guillermo Zapata.

El PSOE ha nombrado portavoz a Mercedes González, que lo es en la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, y adjunto el propio De Benito, en tanto que Ciudadanos ha nombrado como miembro a su portavoz de Medio Ambiente y Movilidad, Sergio Brabezo, y como suplente a Miguel Ángel Redondo.

Maestre dijo que Ahora Madrid considera "razonable" la petición de los grupos de la oposición de que no empezaran a correr los plazos y que "por supuesto" se les facilitará la documentación. Justificó el que no se les haya suministrado hasta ahora señalando que el propio reglamento de la comisión establece que había que pedírsele a ésta, y hasta ahora no estaba constituida.

Álvaro González desde el PP y Mercedes González desde el PSOE coincidieron en subrayar que se echaba de menos al exdelegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato, quien sí suministró a los grupos una copiosa documentación antes de que comenzara la comisión de investigación sobre las obras y el mantenimiento de la M-30. Brabezo lamentó que no se ponga la misma diligencia cuando las comisiones de investigación son iniciativa del Gobierno municipal, como fue el caso de aquélla, que cuando las promueve la oposición, el PP en este caso.

El portavoz de Ciudadanos comunicó también que su grupo ha pedido la comparecencia en la comisión de la alcaldesa, Manela Carmena, como última responsable de la municipalización de Bicimad, y dijo que espera que la regidora no se escude en que el proceso está judicializado a resultas de una querella del Grupo Popular para no dar explicaciones en la comisión de investigación.

Los tres grupos de la oposición han coincidido en pedir la comparecencia de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y del gerente de la Empresa Municipal de Transportes, encargada ahora de la gestión directa de Bicimad, Álvaro Fernández Heredia. PP y Ciudadanos han coincidido también en la del exdelegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, aunque el PP ha pedido también la de su sucesor, Jorge García Castaño. Otras peticiones de la oposición afectan a funcionarios de alto rango y responsables de Bonopark, la empresa que comenzó gestionando el servicio en la época de la exalcaldesa Ana Botella y que cedió el contrato a la EMT en septiembre de 2016 por 10,5 millones, el precio que la oposición duda de que esté justificado.

