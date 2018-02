El psoe ve que "abrir brechas y bandos con las lenguas es un mal camino"

19/02/2018 - 16:21

La dirección del PSOE asegura que "abrir brechas y bandos con las lenguas es un mal camino", al tiempo que advierte de que es un debate "muy fácil de hacer y muy difícil de aplacar".

De esta manera abordó la cuestión lingüística que se ha abierto estos días la secretaria de Igualdad del PSOE, Carme Calvo, cuando se le preguntó por la intención del Gobierno de modificar el sistema educativo en Cataluña para hacer del español lengua vehicular aprovechando que está en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Calvo, en la rueda de prensa posterior a la Permanente de la Ejecutiva, indicó que todas las sentencias están para cumplirlas, pero señaló que no entienden que "se pueda a aplicar el 155" porque se trata de una "situación no deseable para abrir un debate sobre las circunstancias lingüísticas de Cataluña".

Tras negar discrepancias entre el PSOE y el PSC se mostró segura de que "cuando toque" y haya gobierno en Cataluña, y si se abre este debate, "mis compañeros" socialistas catalanes "van a estar absolutamente a favor de que se respeten los derechos del castellano y del catalán en Cataluña".

Otra cosa es que en medio de este debate de las lenguas, añadió, "donde cada uno está haciendo su trabajo político más o menos fácil, mis compañeros tengan opinión", añadió ante los comentarios de algunos presidentes autonómicos socialistas sobre proteger el castellano en Cataluña.

La exministra de Cultura remarcó que el castellano es la lengua común y que así la protege la Constitución. "Esto no puede ser objeto de política y confrontación", por lo que apuntó que en el PSOE "no lo hemos hecho y no vamos a contribuir a ello".

Así, respaldó el futuro decreto lingüístico autonómico que regulará el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos y enfermeros que deseen trabajar en Baleares que impulsa el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol. Calvo indicó que las decisiones que adoptan los gobiernos autonómicos son "legales y constitucionales".

En esta línea, señaló que "este país tiene que vivir con normalidad y respeto con sus cuatro lenguas y el uso común del castellano", y criticó que algunos "estarán calculando votos, pero nosotros con esto no calculamos votos".

"No tengo ningún miedo a ninguna calculadora electoral porque ya se dedican otros a eso. Nosotros, por los parámetros que nos regimos son trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y de vez en cuando los datos del CIS, y los datos del CIS no han parado de decirnos en los últimos tiempos que crecemos", remarcó Calvo.

Así, dijo que no van a ir a "una yinkana de quién pone el listón más loco y más alto, porque nos parece que es una riqueza interesante a proteger que tengamos un idioma común todos y otras tres lenguas cooficiales en los territorios".

