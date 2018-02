Cs pide que Carmena comparezca en la comisión de Bicimad y carga contra el "portazo" recibido en la sesión constitutiva

19/02/2018 - 17:07

El portavoz de Cs en la comisión de investigación de Bicimad, Sergio Brabezo, ha avanzado que su grupo solicitará la comparecencia de la alcaldesa, Manuela Carmena, como responsable última de la cesión del contrato a Bicimad, para a continuación cargar contra el "portazo" dado por parte del Gobierno en la sesión constitutiva.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Empezamos mal en esta comisión porque esperábamos que este equipo no tuviera problemas en dar la documentación, que fueran flexibles, partícipes de una comisión para saber qué ha sucedido pero hemos tenido un portazo y lo único que está diciendo Mauricio Valiente, el presidente interino, es que una cosa es cuando se hace una comisión que impulsa el gobierno y otra cuando la impulsa la oposición", ha transmitido a la prensa.

Brabezo ha criticado que hayan acudido a la sesión constitucional "sin documentación, ni líneas de trabajo ni comparecientes" cuando la idea era arrancar el próximo lunes. "Parece que quieren echar tierra sobre la comisión y no hacerla, no como en la de Calle 30, donde se daba información, se hablaba con los portavoces, se facilitaba todo lo que se necesitaba para hacer su trabajo. Parece que hay mucha prisa, que no se quiere investigar y estamos para saber la verdad", ha señalado.

El edil de Cs confía en que Carmena comparezca y que no se escude en que "hay un proceso judicial abierto", el impulsado por el PP, dado que aún no ha dado ningún paso. "Puede comparecer sin problemas, dando la cara", ha destacado.

Son 25 los comparecientes propuestos por Cs, desde Carmena al exdelegado de Economía, Carlos Sánchez Mato; la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés; la directorab general de Sostenibilidad, Paz Valiente; la interventora del Ayuntamiento, María José Monzón; el director de Economía y Sector Público, Bernardino Sanz; el administrador de Bonopark, Ramón Perurena, o el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia.