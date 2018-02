O presidente da comisión de expertos sobre o Pazo de Meirás prevé convocar unha reunión proximamente

19/02/2018 - 17:24

O presidente da comisión de expertos que estuda a incorporación ao patrimonio público do Pazo de Meirás, agora en mans dos netos do ditador Franco após a morte da filla Carmen, prevé convocar unha reunión en breve para celebrar nas próximas semanas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

Así, o catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela (USC) Xosé Manuel Núñez Seixas confirmou a Europa Press que tiña previsto a convocatoria da comisión xa antes de que saltasen as informacións acerca da eventual venda do Pazo de Meirás e da que a Xunta, que ten que estar informada por lei, non ten constancia.

O Concello de Sada, onde se sitúa o pazo, solicitou o pasado sábado que se reunise a comisión de expertos e, a través do concelleiro de Urbanismo e representante na comisión, Francisco Montouto, púxose en contacto con Núñez Seixas para solicitar esta convocatoria canto antes.

O catedrático enviou acuse de recibo estimando a petición, aínda que segundo explicou, xa tiña previsto convocar a reunión en próximas semanas, en "breve".

"URXENCIA"

Para o Concello de Sada, a "urxencia" vén motivada pola eventual posta á venda do pazo debido aos efectos xurídicos e civís no caso de que se transmita a un terceiro a titularidade, aínda que se declarase nulo o título de propiedade detentado por Francisco Franco.

"Con independencias das cavilaciones especulativas dos herdeiros do ditador, ao publicitar a venda do pazo, a realidade é que sería unha irresponsabilidade non prever devandito escenario e os seus efectos para o obxectivo compartido pola cidadanía galega, que non é outro que a incorporación gratuíta do pazo ao patrimonio público", manifestou o Concello de Sada.