Cantabria, a favor de no aplicar reducciones en pensiones de jubilados anticipados que hayan cotizado 40 años

19/02/2018 - 18:43

Todos menos Carrancio han dicho 'sí' a la PNL presentada por Podemos

Todos menos Carrancio han dicho 'sí' a la PNL presentada por Podemos

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado casi por unanimidad --todos los diputados menos el ex de Ciudadanos Juan Ramón Carrancio-- una proposición no de ley presentada por Podemos para pedir al Gobierno central (PP) que no se apliquen coeficientes reductores a quienes se jubilen anticipandamente por voluntad del interesado que hayan cotizado 40 años.

De esta forma, la comunidad autónoma se suma así a otras comunidades, como Asturias o Castilla y Léon, donde sus parlamentos también han aprobado esta iniciativa.

En dicha proposición no de ley (PNL) se llama al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a instar al Ejecutivo central a elaborar un proyecto de ley que incluya las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social, aprobada en 2015, para que se supriman estos coeficientes reductores a estas personas.

En la PNL se pide también que a los efectos de acreditación del citado período de cotización efectiva no se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias y sólo se compute el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de 1 año.

También se llama a realizar las modificaciones necesarias en la Ley General de la Seguridad Social para que en los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado en los que se apliquen coeficientes reductores por trimestre o fracción de trimestre que le falte al trabajador para cumplir la edad de jubilación dejen de aplicarse los coeficientes reductores desde el momento en el que el o la pensionista cumpla la edad legal de jubilación.

En la PNL se aclara que lo previsto en la presente iniciativa no se verá afectado por las cláusulas relativas a la jubilación forzosa aprobadas por convenio colectivo y será de aplicación en los mismos términos a los supuestos de jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador previstos.

Desde Ciudadanos, integrado dentro del grupo mixto, se ha presentado una enmienda de adición, que ha sido aceptada por Podemos, para que todo aquello que se demanda en la PNL se traslade a la Comisión Permanente del Pcto de Toledo para que sea sometido a su estudio y valoracion.

El portavoz de Ciudadanos y diputado del grupo mixto, Rubén Gómez, ha considerado que "en líneas generales", aunque "con matices", la PNL es "apropiada" porque considera "a todas luces injusto" que una persona, tras 40 años de trabajo, se les apliquen coeficientes de reducción.

En contraposición, el otro diputado del grupo mixto y ex de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, ha votado 'no' a la PNL y ha insistido en que "le parece injusto" que una persona que es un "privilegiado" porque ha podido jubilarse de forma anticipada, y de forma no forzosa, tenga las mismas condiciones que aquellos que han tenido que seguir trabajando o que han tenido que ir al paro, precisando incluso prestaciones sociales.

Además, ha considerado "fuera de lugar" abordar esta PNL en el Parlamento regional y ha opinado que el "consenso" sobre aquello relacionado con las pensiones debe abordarse en el marco del Pacto de Toledo.

En la misma línea, el PSOE, que ha votado a favor de la PNL, ha señalado que las "soluciones" en relación a las pensiones deben de adoptarse en el Pacto de Toledo.

El diputado socialista Guillermo del Corral ha aprovechado su intervención para alertar del "riesgo" en el que está el sistema público de pensiones por las "nefastas políticas populares".

Por su parte, los regionalistas, la otra parte del Gobierno bipartito, ha votado también 'sí' a la PNL de Podemos, aunque ha señalado que "lo verdaderamente preocupante son las jubilaciones forzosas".

La diputada del PRC Matilde Ruiz ha afirmado que los regionalistas irían "más allá" de lo que se pide en esta proposición no de ley y derogarían "prácticamente entero" el decreto por el que se aprobó en 2015 la Ley de Seguridad Social.

"El PRC es antisistema, el PRC lo derogaría todo", ha ironizado el portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Van den Eynde, quien ha insistido en que el foro donde debe debatirse estas cuestiones es en el seno del Pacto de Toledo.

Pese a ello, el PP ha votado a favor de esta demanda al Gobierno de España, de su mismo partido, para modificar la Ley de Seguridad Social.