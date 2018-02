Soler pide al Gobierno que deje de usar Cataluña como "excusa de mal pagador" para no reformar la financiación

20/02/2018 - 12:14

Cree que el frente común que han creado Asturias, Aragón, Galicia y Castilla y León "distorsiona" y "le hace el juego a Rajoy a Montoro"

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha exigido este martes al Gobierno central que deje de utilizar a Cataluña como "excusa de mal pagador" para no reformar el sistema de financiación autonómica. "Cataluña ha sido la gran excusa, es que no se está haciendo nada en España, nada", ha lamentado.

Soler se ha pronunciado en estos términos durante el turno de preguntas tras su conferencia 'Hacienda, sector público y modelo económico en la Comunitat Valenciana: Bases del futuro' en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea, donde ha sido presentado por la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez.

En su opinión, un nuevo sistema de financiación donde todas las CCAA del Eje del Mediterráneo tengan los recursos que merecemos y que merece nuestra gente que paga sus impuestos, mal no hará en el tema de Cataluña". "No creo que lo resuelva --ha admitido-- pero mal no hará". Así ha se ha dirigido al Ejecutivo central para remarcar que "ya está bien de poner excusas que no hacen más de dilatar la solución".

En todo caso, ha advertido de que la Generalitat Valenciana "no aprobará un nuevo sistema de financiación si no se compensan las carencias financieras del pasado". El conseller, que ha reivindicado así una compensación por la deuda acumulada del ejecutivo valenciano, ha remarcado: "No podemos construir un futuro con una losa del pasado que no se resuelve".

En este sentido, ha apuntado que el servicio de deuda y el calendario de amortizaciones son una "espada de Damocles sobre las cabezas de todos los valencianos en caso que suban los tipos de interés y no se aplacen vencimientos". En la actualidad, el 25% del presupuesto anual de la Generalitat está destinándose a este fin.

El conseller ha querido dejar claro que "ni en los momentos más locos ha habido un gasto por cápita más superior a la media, nunca". "La parte que puede imputarse a la mala gestión --en temas como la Fórmula 1, Canal 9, Terra Mítica, Ciudad de la Luz, la visita del Papa, ha ejemplificado-- tenemos que hacernos cargo los valencianos porque votábamos libremente, pero la parte generada por infrafinanciación que no responde a ningún criterio objetivo ni de justicia y que viene de muy lejos, del franquismo (...) no es consentible".

EXIGE "MEDIDAS TRANSITORIAS" MIENTRAS SE REFORMA EL SISTEMA

En todo caso, mientras el nuevo sistema de financiación autonómica no esté diseñado, Soler ha exigido al Gobierno una serie de "medidas transitorias" que pasan por una aportación extraordinaria para la Comunitat Valenciana, avanzar las liquidaciones de ejercicios anteriores y clarificar la previsión de ingresos fiscales de acuerdo con los cuadros macroeconómicos.

En este sentido, Soler ha resaltado siendo "moderados", la aportación extraordinaria para la Comunitat no podría bajar de 1.325 millones de euros para mantener los servicios básicos y en cuanto a la previsión de ingresos fiscales, ha dicho no saber por qué "para unas previsiones de crecimiento económico superior al español en 2018, el Gobierno nos asigna un crecimiento de ingresos fiscales muy inferior a la media".

"UN POCO DE TRISTEZA"

Preguntado por cómo valora que dos CCAA gobernadas por el PSOE como Asturias y Aragón se hayan aliado con Galicia y Castilla y León (del PP) para que en la financiación autonómica primen criterios de población, edad y dispersión, Vicent Soler ha confesado que le produce "un poco de tristeza que quieran hacer un frente sobre temas absolutamente marginales".

En su opinión, "hablar de dispersión de la población, es un coste añadido, es verdad que hay que llevar una ambulancia a un señor de un pueblo o una aldea pero es un tema marginal. Si te tiene que hacer una intervención de corazón, que te lleven en ambulancia es un tema menor, lo que es costoso es la intervención. Es decir, los gastos básicos del estado del bienestar como es la sanidad o la educación, son gastos vinculados a las personas, este es el elemento crucial, lo demás es marginal", ha argumentado.

En este sentido, ha criticado que "querer hacer del debate político español una cosa marginal como central es distorsionar" y "además se le hace el juego al señor Rajoy y al Señor Montoro porque lo que quieren es que continuemos en la lógica del 2002 y 2009 de enfrentarnos entre CCAA".

Soler ha instado a "entender lúcidamente que entre las comunidades autónomas tenemos mucho en común y muy pocas diferencias. Las diferencias están en replantear qué hacemos con el dinero del contribuyente entre la administración central, la autonómica y los ayuntamientos, una reflexión que no se ha hecho en 40 años de democracia", ha concluido.