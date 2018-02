Diputación ve "muy grave" que un árbitro prohibiera hablar en euskara en un partido en Guipúzcoa

20/02/2018 - 12:39

La Diputación foral de Guipúzcoa considera "muy grave" que un árbitro prohibiera a los jugadores hablar en euskara durante un partido entre el Idiazabal y el Elgoibar, equipos de Regional Preferente, celebrado el pasado fin de semana en Idiazabal.

SAN SEBASTIÁN, 20 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa para explicar los últimos acuerdos adoptados por el consejo de Gobierno foral, el portavoz foral y diputado foral de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, Imanol Lasa, ha condenado estos hechos y ha recordado que euskara, "no es solamente una lengua oficial en el territorio de Guipúzcoa y Euskadi, sino que es el idioma de todos los vascos".

En este sentido, ha advertido de que la Diputación va a salir en defensa de la lengua vasca "ante cualquier ataque" y lo hará "de una manera firme". "Esta Diputación está trabajando con todas las entidades sociales del territorio de Guipúzcoa para que su uso sea cada vez más mayoritario entre los vascos y los guipuzcoanos, en este caso", ha apuntado.

Además, Lasa ha opinado que "este suceso se produce en un momento que entendemos que es crítico" porque se observa que "hay partidos políticos y representantes institucionales que, agitando la bandera española, una y otra vez, empiezan a decir que el euskara no puede ser una lengua vehicular en el sistema educativo", y también "hay quien también solicita que no se pidan perfiles de euskara para incorporarse a trabajar a la Administración vasca, y todo esto sucede en este contexto".

El portavoz foral ha opinado que, en ese contexto, éste "es un suceso que no es casual" y, frente a ello, ha solicitado, "no solo respeto al euskara, sino también respeto a quien lo utiliza en cualquiera de los aspectos y situaciones". "No estamos hablando solo de derechos lingüísticos, sino de respetar lo que nos identifica como seña de identidad de este pueblo", ha añadido.