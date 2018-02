Udyco dice que con Miñanco "volvieron los de siempre": Los jóvenes "no dominan el proceso, son narcotransportistas"

20/02/2018 - 13:17

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) ha asegurado que la 'Operación Mito', en la que fueron detenidas unas 40 personas en el conjunto del Estado entre las que se encuentra José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, es la "excepción que confirma la regla" en la actual lucha contra la droga en Galicia. "No deja de ser como al final tiene que volver una persona de los 80-90 para hacer algo como es dominar el proceso; en nadie de los jóvenes hemos visto eso", ha afirmado.

En una entrevista con Europa Press, en la que no se revelará su identidad ni imagen por motivos de seguridad, el alto mando policial ha analizado la última operación que ha vuelto a salpicar a Galicia con registros en distintos puntos de la Comunidad, con Cambados como punto neurálgico y con una decena de arrestos, entre los que también se encuentran el hijastro de Laureano Oubiña y una hija de Sito Miñanco.

El inspector jefe de la Udyco ha manifestado que, aunque redes como la que se atacó policialmente "parecía que no existían" (en Galicia), esta situación "no debe llevar ahora a modificar el discurso": "Si tal, a matizarlo, pero nosotros con carácter general, seguimos diagnosticando que aquí sigue en vigor la figura del narcotransportista". Es decir, hay "grupos en la ría de Arousa que con carácter general no tienen el nivel de actividad de la época de Sito Miñanco, lo que es dominar el proceso", ha expuesto.

"Tenemos que ver este episodio como algo de los de siempre", ha insistido el inspector jefe, quien ha apuntado que actualmente hay una "atomización que lleva a la especialización". Y se explica: "Lo que se ofrece (en Galicia) son determinados servicios, sobre todo derivado de nuestro saber marinero y eso se cobra en especie; 'tengo una infraestructura, soy un buen piloto de planeadoras, tengo una lancha y oferto al mejor postor, y hoy trabajo contigo y mañana con otro'".

Esto podría "explicar" que haya distintas 'familias' de narcotraficantes que trabajen en una misma red; pero sobre la detención del hijastro de Oubiña en un caso en el que ha estado vinculado Miñanco, ha deslizado sus dudas sobre que tuviesen una "relación tan potente". "Una cosa es que se haya detenido y otra que tuvieran relación", ha manifestado, al respecto de lo que ha querido matizar que él no conoce en detalle este caso concreto --que se ha dirigido desde Madrid--.

