Madrid. el ayuntamiento no tiene cuantificado cuánto empleo dejará de crearse por la moratoria hotelera

20/02/2018 - 13:20

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, aseguró este martes que antes de decretar la moratoria que impedirá durante un año convertir edificios de uso residencial en hoteles o pisos hoteleros "se han ponderado todos los intereses", pero no concretó cuánto empleo dejará de crearse cuando se lo preguntó la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís.

En una pregunta en la comisión del ramo, Villacís preguntó directamente si en el Gobierno municipal "se han preguntado cómo podría afectar al empleo" la moratoria hotelera, como hacen las empresas "antes de tomar una ·decisión estratégica" como ésta. Higueras contestó inicialmente que siempre "se miden todos los intereses en juego", y que no se perderá empleo, porque los establecimientos que ya tienen licencia hotelera la mentendrán, y sólo se trata de regular el "alquiler informal masivo" de los pisos turísticos, que recordó que, según los estudios, éstos generan dos empleos por cada 100 camas frente a los 20 que crean los hoteles.

Villacís puntualizó que, aunque no se destruya empledo, "no se está permitiendo que se cree empleo" con los nuevos hipotéticos establecimientos hoteleros que no podrán establecerse, a quienes dijo que afectará ante todo porque la mayor parte de los pisos turísticos no están registrados como tales, sino sin licencia, lo que aprovechó para criticar que el Gobierno municipal no haya hecho inspecciones. Por último, emplazó a Higueras a mostrarle los informes de evaluación del impacto en el empleo, a lo que la delegada contestó genéricamente que "se han ponderado todos los intereses"

20-FEB-18

