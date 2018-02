Ayuntamiento de San Sebastián no pondrá "óbstáculos" a la posibilidad de crear un CIS en Zubieta en vez de una cárcel

20/02/2018 - 13:28

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha afirmado que el Consistorio donostiarra no pondrá "obstáculos" a la propuesta del PP de construir un centro de inserción social (CIS) en Zubieta en vez de una cárcel, lo que supondrá la eliminación de la de Martutene, pero, en todo caso, es el Ministerio del Interior "al que le corresponde la decisión".

SAN SEBASTIÁN, 20 (EUROPA PRESS)

Preguntado por esta cuestión por los periodistas en el Ayuntamiento, Goia ha señalado que está "en contacto" con los responsables del Ministerio.

El primer edil donostiarra ha indicado que el planteamiento de crear un CIS "no es nuevo", y ha asegurado que al Gobierno local no le parece "mal trabajar en esa línea". "No vamos a poner obstáculos", ha indicado, para añadir que, en todo caso, el que tiene que "tomar una decisión" al respecto es el Ministerio.

También ha opinado que optar por un CIS podría "agilizar" el traslado de Matutene por "las características del proyecto a ejecutar que son más modestas" que las de la cárcel prevista en Zubieta.