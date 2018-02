Hernando, sobre la posibilidad de ser ministro: "no aspiro a nada más ni a nada menos"

20/02/2018

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, respondió este martes que "no aspira a nada más ni a nada menos" que a su actual responsabilidad en el Grupo Parlamentario Popular cuando se le preguntó si le gustaría entrar a formar parte del Gobierno una vez se formalice la marcha del ministro de Economía, Luis de Guindos, al Banco Central Europeo (BCE).

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Hernando remarcó que es una decisión que "compete" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidir quién asumirá el control del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y si hace una remodelación mayor del Ejecutivo aprovechando este momento.

En todo caso, defendió que ahora hay un "buen Gobierno" al que le quedan "muchísimas cosas por hacer". "El Gobierno tiene que tener presencia, que la está teniendo; tiene que tener iniciativa, que la está teniendo; y por lo tanto una remodelación más amplia o no es algo que le compete al presidente y yo le daré mi opinión si es que me la pide", afirmó.

Preguntado concretamente si se vería entrando en el Gobierno si así se lo propone Rajoy, contestó que ha tardado 23 años en ser portavoz del Grupo Popular. "No aspiro a nada más ni nada menos, estoy muy satisfecho y me ha costado mucho llegar hasta aquí para que me quieran echar ustedes tan pronto", dijo en tono jocoso.

20-FEB-18

