Una carrera recaudará fondos en Helechosa de los Montes para ayudar a un joven hemipléjico de Herrera del Duque

20/02/2018 - 14:12

Una carrera recaudará fondos el próximo 11 de marzo en la localidad pacense de Helechosa de los Montes para ayudar a José Daniel Zárate, un joven hemipléjico de Herrera del Duque.

BADAJOZ, 20 (EUROPA PRESS)

Dicha prueba atlética está organizada por la parroquia de Helechosa de los Montes, que celebra esta iniciativa desde hace cinco años. Asimismo, en su organización colaboran los ayuntamientos de Helechosa, Talavera la Real y Herrera del Duque, junto con instituciones como la Diputación de Badajoz.

La diputada delegada del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz, Cristina Núñez, ha presentado esta carrera en rueda de prensa este martes acompañada de los organizadores, y en la que ha explicado que se trata de un recorrido de ocho kilómetros que "aúna una parte urbana y otra natural junto al Guadiana y al pantano del Cíjara, cuya belleza y riqueza paisajística es de todos reconocida", ha dicho.

"Será un verdadero placer para los aficionados al atletismo y para los amantes de la naturaleza, así como una ocasión propicia para quienes quieran visitar, conocer y disfrutar de los mejor de La Siberia", ha precisado la diputada.

Sin embargo, lo mejor de esta carrera no se encontrará ni en las pistas ni en los paisajes sino en "los corazones de los corredores y de todos aquellos que organizan, colaboran y participan de alguna manera, haciendo valer su fuerza solidaria y empatía con quienes luchan en su día a día con dificultades especiales".

De esta manera, y gracias a esta carrera, se quiere hacer la vida "más fácil" a José Daniel Zárate, consiguiéndole una silla y un colchón ortopédico.

Por su parte, para el alcalde de Herrera del Duque y diputado provincial, Saturnino Alcázar, "esta quinta edición supone la implicación y la suma de esfuerzos a beneficio y en honor de Dani, quien desde 1990 sufre hemiplejia, lo que le ha condenado a vivir en una silla de ruedas".

Así, para Alcázar, Daniel representa el "espíritu de superación y lucha" y es un "gran aficionado" al deporte, socio del Rayo Vallecano y del equipo de fútbol de Herrera, del que es responsable de sus redes sociales.

Además, el párroco de Helechosa, Humberto Ortega, ha explicado que cada año, desde que se inició esta prueba atlética, se resalta que los participantes en la misma se dan cuenta de que todos los días se convierten en "maratones para personas como Dani".

Estas carreras se dedican en cada edición a recaudar fondos para ayudar a personas con problemas, por lo que no se trata de una prueba deportiva competitiva sino de "ayuda y convivencia". "Queremos trasladarles la idea de que no están solos, que no los abandonamos", ha destacado Ortega.

La piragüista extremeña Elena Ayuso es la madrina de esta quinta edición, quien ha afirmado sentirse orgullosa por ser amiga de Dani y vecina de la misma localidad. "La vida, si no justa, a veces nos regala oportunidades. Por eso lo verdaderamente importante es ayudar a quien lo necesita, ser solidario", ha sostenido.

La carrera, de 8 kilómetros, bordea el pueblo con la reserva y el pantano del Cíjara como paisajes naturales. También se ha organizado una carrera para niños sin inscripción y unas migas para los asistentes. No hay premios en metálico pero si un dorsal solidario a 5 euros y la inscripción para quien desee participar a 10 euros.

Además, los ayuntamientos de Herrera del Duque y Talavera la Real sufragan sendos autobuses para quien desee participar en la carrera.