Clavijo prevé cerrar el convenio de carreteras en marzo y acusa al PP de "cinismo" al exigir proyectos

20/02/2018 - 14:03

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado este martes su convencimiento de que el nuevo convenio de carreteras se firme con el Estado a final de mes o comienzos de marzo, en paralelo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 (EUROPA PRESS)

En respuesta a una pregunta de NC, ha comentado que la fórmula será un convenio de cuatro años prorrogado por otros cuatro y que además, incluya la deuda del convenio de 2012 más el resto de ejercicios que quedan pendientes.

El presidente ha reconocido que "fue un acierto" del anterior Ejecutivo presentar la denuncia ya que la sentencia del Tribunal Supremo constata que "en lo peor de la crisis", el archipiélago fue "duramente castigado" y tuvo que detraer recursos para no parar obras y evitar indemnizaciones.

Clavijo ha criticado el "cinismo" del PP porque ahora reclama proyectos que han estado lastrados por la congelación de las oposiciones, que han impedido dotar de más personal a las consejerías.

En esa línea, ha reconocido que hay "dificultades" por la escasez de funcionarios, y por ello, ha avanzado que desde la Consejería de Presidencia se trabaja en la creación de una "unidad específica" para poder "desatascar" algunos proyectos.

Aún así, ha apuntado que hay diez proyectos de carreteras con impacto medioambiental aprobado y que sería "dramático tener dinero y no poder hacerlos", pero si finalmente fuera así, obedecerían a las consecuencias del "trato injusto y colonial" que ha tenido el Estado con las islas durante la crisis.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, ha comentado que "ve en peligro" la firma del convenio si finalmente no hay PGE, y en todo caso, ha señalado que para este año quedan 101 millones sin gastar del año pasado más lo incluido en la adenda y los 138 millones e la deuda de 2012, y se ha preguntado si el Ejecutivo tiene proyectos para ejecutar.

"Puede salvar al Gobierno que no se firme el convenio", ha ironizado, incidiendo en que "si tienen los cuartos y no se los gastan, eso se llama mala gestión". "Me entran dudas", ha agregado.