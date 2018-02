Ayuntamiento remarca que con la moratoria de licencias "no se destruye trabajo sino que se regula la situación"

20/02/2018 - 14:11

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha subrayado en la comisión del ramo que con la moratoria de licencias "no se destruye trabajo sino que se regula la situación" ante los problemas con el "alquiler informal masivo".

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno municipal ha formalizado la suspensión durante un año del otorgamiento de licencias para todas las modalidades de alojamiento turístico (establecimientos hoteleros, albergues, hostels, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico) en los inmuebles destinados actualmente a vivienda en todos los barrios del distrito Centro.

La suspensión es cautelar mientras se redacta y tramita el plan especial destinado a actualizar la regulación urbanística de la implantación de establecimientos hoteleros, albergues, hostels, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico cuando conviven con otros usos como el residencial o industrial en el mismo edificio .

Asimismo, y ante el aumento de la oferta de vivienda de uso turístico pero una menor presencia de hoteles y el resto de modalidades, se acuerda también suspender la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en los barrios de Palos de Moguer (Arganzuela), Recoletos y Goya (Salamanca), Trafalgar (Chamberí) y Argüelles (Moncloa-Aravaca).

Estos acuerdos no afectan a la oferta de alojamiento compartido durante menos de tres meses en las viviendas que constituyen residencia permanente pues no están reguladas como alojamiento turístico por la normativa turística autonómica y no constituyen actividad empresarial. El resto de alojamientos ofertados para turistas en viviendas de uso turístico deberán obtener la licencia correspondiente al ejercicio de dicha actividad económica si cumplen las condiciones del planeamiento urbanístico.