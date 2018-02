Revilla pide a De la Serna que "cada un su lugar rememos en la misma dirección" por el desarrollo de Cantabria

20/02/2018 - 14:13

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al ministro de Fomento, el cántabro Iñigo de la Serna, que "cada uno en su lugar rememos en la misma dirección" para "sacar adelante" a la Comunidad Autónoma.

ARENAS DE IGUÑA, 20 (EUROPA PRESS)

Y es que, tras los últimos cruces de acusaciones con el ministro, Revilla ha asegurado que él no quiere "tener broncas con nadie" pero "sí me molesta que se metan en las competencias que son de uno", ha dicho.

Revilla se ha expresado así este lunes, a preguntas de la prensa tras inaugurar una planta de gas licuado en Arenas de Iguña, en referencia al plan estratégico para Cantabria que quiere elaborar CEOE-Cepyme y para lo que De la Serna ha dado su apoyo e incluso ha acordado que la patronal forme un grupo de trabajo a través del cual Fomento pueda contribuir con aportaciones.

"Yo tampoco me meto en las competencias que sean del Ministerio, que lo que tiene que hacer es desarrollar todos esos proyectos maravillosos que nos están anunciando y que, de llevarse a cabo, cambiarán radicalmente a esta región", ha afirmado el presidente regional.

En este punto, ha señalado que los proyectos anunciados por Fomento para la comunidad están en su mayoría "en vías de redacción" pero ha confiado en que, cuando sean adjudicados y comiencen las obras, "aquí habrá un boom de inversiones que hasta ahora no ha habido, porque en estos últimos cuatro años pues ha habido un absentismo del Ministerio de Fomento total".

Para Revilla, De la Serna "está trabajando bien en que esos proyectos cuanto antes se pongan en marcha" y mientras el Gobierno de Cantabria trabaja en el marco de sus competencias, una de las cuales es la planificación del desarrollo económico de la región.

"Opinar todo lo que se quiera pero interferir no es admisible, ni por parte del Ministerio en lo que es competencia de Cantabria ni nosotros en las cuestiones que sean del Ministerio, más allá de instar a que se hagan las cosas cuanto antes", ha añadido Revilla, que ha apuntado que desde Fomento, "como no, pueden poner todo tipo de pegas a la labor que estamos haciendo pero no injerencia en lo que es nuestra competencia".

"Yo lo que quiero es que cada uno en su lugar rememos en la misma dirección para sacar adelante esta región, que tiene muy buena pinta el año 2018 y siguientes porque estamos viendo que las empresas se están interesando por Cantabria, hay proyectos que van a eclosionar entre este año y el que viene y veo un horizonte en Cantabria muy positivo", ha concluido el presidente.