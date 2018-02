De la Torre ofrece colaboración a la Junta y la Diputación para que el nuevo hospital "sea una realidad"

20/02/2018 - 14:40

Opina que la Diputación "no plantea algo que pueda frenar nada" pero sí "poner acento en la necesidad" de otro centro en la zona este

MÁLAGA, 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado la construcción, detrás del Materno Infantil, del futuro centro hospitalario de 800 camas que la Junta de Andalucía ha anunciado para el año 2024. Así, ha dicho públicamente al Gobierno andaluz y a la Diputación que el Consistorio está "en la mejor disposición" para colaborar, en cuanto al suelo, con este proyecto para que "sea una realidad".

"La mejor buena voluntad y animar a que se haga pronto", ha incidido el alcalde, que ha aclarado que "si podemos ayudar a resolver la incompatibilidad de lo que hoy es La Noria --centro que se ubica en los citados terrenos-- con el nuevo hospital, le buscamos el suelo", ofreciéndolo "sin condicionantes".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que este nuevo equipamiento "me parece francamente bien", además, ha señalado que "es positivo que la Consejería se tome en serio, parece que es en serio, el dar repuesta a los problemas y déficit que tienen los equipamientos de salud en Málaga", ya que, a su juicio, "está claro que hacen falta más camas", incidiendo en que "estamos a la cola comparado con otras ciudades andaluzas y provincias españolas", pero valorando el trabajo del personal sanitario.

Sobre si esta es la mejor solución, ha admitido que un grupo de expertos ha sido el que ha reflexionado y trabajado sobre ello, por lo que "hemos de suponer" que sí. No obstante, ha señalado que "podría haber otras alternativas, como la de detrás del Civil, como se propuso en 2007, pero la escogida es este espacio, que son terrenos de la Diputación".

"SACAR PARTIDA" A RECURSOS ACTUALES

Eso sí, ha dejado claro que hay que avanzar en la construcción del nuevo equipamiento, pero "hay que sacarle inteligentemente partido a la oferta que existe", ha dicho, ya que la actual "tiene fallos". Este cambio, ha continuado, redundará en "un estímulo a la moral y el esfuerzo de los médicos".

"Creo que además de hablar de este proyecto que tiene que tener la máxima velocidad, que es urgente el hacerlo, hay que hacer un esfuerzo y sacar el más inteligente partido a lo que ya existe para el bien de los pacientes de Málaga", ha sostenido.

Por otro lado, ha informado de que tiene previsto recibir al grupo de expertos que ha elaborado en la iniciativa para que le explique los detalles; además, en este punto, ha recordado el trabajo en paralelo también del Consejo Social de la Ciudad, y "estaremos encantados de conocerlo y ver cómo converge y coincide con lo hecho por la Junta".

ZONA ESTE

De igual modo, se ha referido a que "no haya olvido" a otro equipamiento en la zona este, que fue aprobado en pleno, y que serviría para el distrito este y para el municipio vecino de Rincón de la Victoria: "No es crecer por crecer, es que la estadística de Málaga hace aconsejable la necesidad en esa materia y no hay que olvidar esa realidad".

Cuestionado, en concreto, por la posición del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y el condicionante con el centro en la zona este y si esto puede cambiar la posición de la Junta, De la Torre ha opinado que la institución supramunicipal no pretende disuadir la nueva construcción, sino "poner el acento en no olvidar el déficit hospitalario que tiene Málaga", asegurando que "me parece bien que se insista en ello", como ya lo hizo el pleno de la capital.

"Cuando las cosas son lógicas y razonables, va de suyo", ha dicho De la Torre sobre el condicionante de la Diputación, reiterando que la institución supramunicipal "no plantea algo que pueda frenar o disuadir nada, es que quiere poner el acento en la necesidad de este tema de la zona este de la ciudad y en eso estoy de acuerdo".

Por todo ello, ha vuelto a mostrar la colaboración "total" para conseguir estos objetivos, insistiendo en que en la zona este se debe hacer algo "con más vocación" que ampliar un consultorio. Así, ha reiterado que "estamos dispuestos a ofertar suelo donado, para que quede claro para ubicar equipamientos actuales incompatibles" con el que será en un futuro el nuevo hospital de la ciudad.