El PP planteará al resto de grupos la reprobación de Nomdedéu en Corts y Compromís cree que el tema ya está "cerrado"

20/02/2018 - 14:36

El PSPV incide en sus críticas al mensaje, Podemos le pide que se centre en su trabajo y Cs lo ve "reincidente e incurable"

El PSPV incide en sus críticas al mensaje, Podemos le pide que se centre en su trabajo y Cs lo ve "reincidente e incurable"

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El grupo popular en las Corts planteará este miércoles a los grupos una proposición no de ley de tramitación inmediata para reprobar al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, tras su tuit en el que comparaba a la 'número 2' del PPCV, Eva Ortiz, con "un mono con una ballesta" y Compromís ha afirmado que con sus disculpas da el tema por "cerrado".

La portavoz del PP y presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces en las Corts junto a las portavoces adjuntas Eva Ortiz y María José Català, y ha indicado que los 'populares' han cometido errores, pero también han "aguantado de todo" y lo ha hecho "estoicamente, tratando de no perder la sonrisa o el debido respeto al adversario político" y "si ha habido sobreactuación se ha pedido perdón".

Sin embargo, ha afirmado que el PPCV "no va a tolerar lo de Nomdedéu" y ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, su cese en el pleno del Consell este mismo viernes por sus comentarios "tan graves y reiterativos". "Hay momentos en la vida en que un político tiene que decidir", le ha recordado.

Además, Bonig ha señalado que "si es grave" la actitud del secretario autonómico, "peor es lo de la vicepresidenta", Mónica Oltra, quien "ha hecho bandera de la feminidad y la igualdad" y que "ha utilizando tantas veces las expresiones del PP para exigir sin piedad responsabilidades políticas". "Hoy ella tiene que asumirlas", ha dicho.

Según ha dicho, en el PP están "muy decepcionados" con el hecho de que Oltra "en lugar de reconocer el error, insista en su defensa, ella precisamente ella, que ha hecho batalla política de todo" y a quien el PP apoyó cuando sufrió un escrache. Ha recordado también que antes de su tuit sobre Eva Ortiz, Nomdedéu ya dijo a Català que "su defecto es ser" y publicó tuits polémicos sobre el expresidente Eduardo Zaplana.

Por todo ello, ha anunciado que presentarán esta proposición no de ley de tramitación inmediata con el objetivo de que la firmen todos los grupos y pueda ser debatida en el pleno de esta misma semana y poder reprobar a Nomdedéu. "Se han acabado las bromas", ha dicho, para mostrar su esperanza en que los grupos la firmen.

Bonig ha agradecido el apoyo recibido por parte de PSPV, Podemos y Ciudadanos y ha señalado que ningún miembro de Compromís se ha puesto en contacto con ella. No obstante, Eva Ortiz ha explicado que en privado el síndic de la coalición, Fran Ferri, le ha pedido disculpas en nombre del grupo y del propio Nomdedéu.

COMPROMÍS DA EL ASUNTO POR ZANJADO

Ferri ha destacado en la rueda de prensa que el secretario autonómico ya se ha disculpado "por una metáfora muy mal utilizada" y él ha hecho también lo propio en nombre del grupo y, por ello, considera que el tema "ha acabado". Así, ha avanzado que no firmarán la iniciativa de los 'populares' porque esta cuestión "acaba con las disculpas".

Ha incidido en que la metáfora es "desafortunada" pero "las expresiones son expresiones y se usan en el día a día". Por ello, considera también "desmesurados" los ataques a Oltra por su reacción ante el tuit. La diputada Mònica Àlvaro ha añadido que en ocasiones "también se le buscan los tres pies al gato".

Ferri ha señalado, en relación al uso de las redes sociales por parte de los cargos públicos, que "forma parte de la personalidad de cada uno" y él, por ejemplo, es "mesurado" y hay que tener en cuenta que "cuando estás en un cargo lo que dices en las redes tiene más impacto".

También ha señalado que no considera que el tuit sea machista, y ha pedido prudencia a la hora de "banalizar el machismo" porque "a veces va en contra de lo que se pretende, que es acabar con el machismo".

EL PSPV INSISTE EN QUE ES "UN DISPARATE"

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha incidido en que le pareció "un disparate, totalmente inapropiado" el tuit y ha pedido disculpas por ello, al tiempo que ha incidido en que "los dedos los carga el diablo". "Deberían prohibirnos a los que estamos aquí estar en Twitter", ha ironizado.

No obstante, y pese a la expresión "desafortunada", ha avanzado que no cree que su grupo firme tampoco la iniciativa del PP porque este tema no merece un debate de varias horas en el Parlamento.

CS LO VE "INADMISIBLE" Y PODEMOS PIDE QUE SE CENTRE EN SU TRABAJO

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha admitido que es un comentario "verdaderamente desafortunado" y considera que Nomdedéu debería "centrarse más en acabar con la economía sumergida y mejorar los datos de empleo" que en "conseguir seguidores en Twitter de una forma bastante desafortunada".

Por último, la síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha recalcado que Nomdedéu "es reincidente y ya incurable", al tiempo que ha señalado que "no hace falta ser grosero para expresar las ideas". A su juicio, la Comunitat "no merece un secretario autonómico como él, más conocido por sus insultos y polémicas" y ha advertido a Compromís de que "se equivoca defendiendo los indefendible".

Considera "llamativo" que Oltra, que ha recibido el apoyo del resto de grupos cuando ha sido "atacada", ahora responda como lo ha hecho ante las críticas a un comentario "inadmisible a día de hoy".