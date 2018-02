El pp tilda de "iniciativa absolutamente trasnochada" que erc quiera suprimir los títulos nobiliarios

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, catalogó este martes de "iniciativa absolutamente trasnochada" que ERC proponga que no se reconozcan distinciones ni títulos nobiliarios.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, se refirió a la proposición no de ley en la que ERC argumenta que la distinción de títulos nobiliarios "nace de privilegios establecidos en la Edad Media y que han sido legitimados, perpetuados y ampliados por sucesivas legislaciones a lo largo de la historia".

"Me parece que es una iniciativa absolutamente trasnochada", sentenció Hernando, para acto seguido sugerir que "hay gente que vive en épocas del pasado" porque estos títulos son "honoríficos" y "no tienen ningún valor en un Estado de Derecho como el nuestro". El portavoz parlamentario de los populares abundó en que estos títulos "no suponen privilegio para ninguno de sus poseedores".

