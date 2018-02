Puig sobre el tweet de Nomdedéu hacia Ortiz: "Creo que ha rectificado. Me quedo con la rectificación"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado este martes, respecto al mensaje escrito por el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, sobre la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, que se queda "con la rectificación" que se ha hecho.

Puig se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras firmar con el Ayuntamiento de València un convenio para la formación de la Policía Local en la prevención de los delitos de odio, preguntado por el tweet de Nomdedéu sobre Ortiz. "Creo que ha rectificado. Yo me quedo con la rectificación", ha respondido el jefe del Consell.

El secretario autonómico de Empleo ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter en el que señala que "el PP querría cambiar a Bonig, pero la alternativa es como un chimpancé con una ballesta" junto a una noticia sobre la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz.

Además de las críticas de distintos miembros del PPCV en esta red social, bajo el hashtag #NomdedéuDimisión, la diputada del PSPV en las Corts Ana Barceló ha condenado esas palabras asegurando que "no es tolerable la descalificación" a la portavoz adjunta 'popular' y el síndic del PSPV, Manolo Mata, ha escrito en su cuenta: "Me parece una barbaridad esa manifestación pública de un miembro del gobierno valenciano y debe ser rectificada inmediatamente".

Nomdedéu ha contestado a Mata: "Y así lo he hecho, me he disculpado por haber usado una metáfora desacertada para resumir lo que dice el artículo, no apuntar antes de disparar". Así lo ha explicado también a otras personas que le han reprochado el comentario, admitiendo que "seguramente podría haber encontrado una mejor metáfora para definir la actitud de quien dispara sin apuntar".