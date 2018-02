Cataluña. unidos podemos considera un "error" que se continúen buscando soluciones que no son políticas

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, consideró un "error" que se continúen buscando en Cataluña soluciones "que no son políticas" para intentar solventar el desafío independentista porque "judicializar los conflictos no va a servir de nada".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Montero se pronunció de esta manera cuando fue preguntada por la decisión de la dirigente de la CUP Anna Gabriel de no comparecer ante el Tribunal Supremo tras conocerse su huida a Suiza.

Prefirió "no entrar a valorar las estrategias procesales" de Gabriel, aunque vio un "error" que en Cataluña se estén buscando soluciones que no son políticas para solventar la deriva secesionista. "Judicializar los conflictos no va a servir de nada", dijo, para volver a exigir que haya "diálogo" y "negociación" en Cataluña.

Sostuvo que a los parlamentarios les pagan por abogar por soluciones políticas y no "judicializar" los problemas, momento en el que aprovechó para arremeter contra el Partido Popular y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Rajoy debería dejar de ser presidente de este Gobierno", porque "no ha aclarado si se trata del mismo M. Rajoy" que sale en los denominados 'papeles de Bárcenas'.

