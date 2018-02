El psoe pide a rajoy que haga un "gobierno que funcione" o "se vaya"

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, pidió este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aproveche la salida de Luis de Guindos como titular de Economía para hacer un nuevo Ejecutivo que "funcione".

Robles, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, señaló que "este gobierno es un gobierno inexistente, que no gobierna, que lo único que hace es mantenerse en su sitio sin hacer absolutamente nada".

"El país", dijo, "está paralizado" porque el Ejecutivo de Rajoy no cumple "ni siquiera con la obligación constitucional de presentar los presupuestos" y, por tanto, "tenemos un gobierno que no gobierna, que huele a formol". Por ello, afirmó que lo que le piden los socialistas a Rajoy es que "gobierne y si no gobierna, que se vaya".

Asimismo, indicó que con la salida de Guindos para ocupar la Vicepresidencia del Banco Central Europeo el presidente tiene "una oportunidad de tomar decisiones para hacer que este gobierno funcione, porque España no se merece la situación en la que estamos de tener un gobierno que está diciendo que no se mete, ni trabaja en nada e incumple con sus obligaciones y, además, está mintiendo a los ciudadanos".

