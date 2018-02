Higueras busca acuerdo con la oposición para reclamar a la Comunidad que no se les retire RMI a solicitantes de asilo

20/02/2018 - 15:24

Y al Gobierno central celeridad en la respuesta a las demandas de asilo. El PSOE describe como situación de "emergencia social" la dibujada por la delegada

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha planteado un acuerdo con todos los grupos de la oposición para que se inste desde el Pleno al Gobierno de la Nación a que reduzca los plazos de atención a los solicitantes de asilo y a la Comunidad de Madrid a no retirar la Renta Mínima de Inserción (RMI) a los solicitantes de asilo.

"No debemos asumir las competencias que no asumen las instituciones competentes", ha argumentado Higueras en la comisión del ramo, donde ha expuesto que todos los recursos de emergencia se encuentran en su "nivel máximo de ocupación". Esto supone que las familias que hacen uso de estos recursos no están atendidas en unos dispositivos adecuados para ellas.

Higueras ha detallado que las familias están esperando respuesta a su situación de demanda de asilo o refugio, cita que se está "demorando entre siete y ocho meses" porque ahora se está dando desde la Oficina estatal de Atención al Refugiado para julio, agosto y septiembre, dice. Desde ahora y hasta entonces estas familias están en situación ilegal o alegal con la que no pueden acceder a la Renta Mínima de Inserción y, por lo tanto, no tienen acceso a ningún recurso económico.

Además la Comunidad aprobó hace unos meses que no se concedería la RMI a quien tuviera tarjeta roja de demandante de asilo o refugio. "Queremos exigir a cada instancia su competencia porque las entidades locales no podemos soportar la dejación de funciones de Comunidad y Estado", ha planteado la también primera teniente de alcalde.

Es por eso que Higueras ha planteado en la comisión a la oposición elevar al Pleno una instancia conjunta que valore el "desamparo de las familias sumidas en ese limbo jurídico sin recursos esperando a que el Estado reduzca los plazos de atención y que la Comunidad reconsidere la decisión de excluir de la Renta Mínima de Inserción a los solicitantes porque eso provoca un desamparo absoluto".

La portavoz de Cs, Begoña Villacís, ha coincidido en que esos recursos no son los adecuados para atender a familias de solicitantes de asilo, como las treinta venezolanas con menores incluidos.

El socialista Ignacio Benito ha dejado constancia en la comisión de la "situación de emergencia social" que ha dibujado la delegada porque "los recursos no están adaptados y son inaceptables los plazos de asilo y refugio y la no percepción de la RMI". Después de instar a Delegación de Gobierno a actuar, "además de perseguir a los empleados municipales", Benito ha llamado al Ejecutivo de Ahora Madrid a "liderar una solución social", regada con algo de autocrítica. También ha pedido trabajar con todos los grupos pero "sin focos" de la prensa.

La popular Beatriz Elorriaga ha tildado de "encerrona" la proposición de Higueras. "¿Dónde están esos famosos 10 millones de euros que irían a los refugiados? Presumían de competencias impropias pero luego no las pueden hacer por las normas de la vida administrativa", ha espetado la concejala.

Marta Higueras ha dado cuenta de la veintena de viviendas ocupadas por refugiados gestionando los programas a los que se comprometieron. "Pero no debemos asumir las competencias que no asumen las instituciones competentes para ello", ha remachado.