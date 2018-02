Rivera asegura que su partido apoyará al Gobierno para garantizar el castellano como lengua vehicular en toda España

20/02/2018 - 15:26

El presidente de Ciudadanos ha asegurado este martes, durante la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso, que su formación apoyará al Gobierno en la implementación de medidas que sean necesarias para que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas de toda España.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Aunque, en un principio, Rivera ha afeado que el Ejecutivo del PP no haya hecho "nada" en este sentido en los seis años que lleva en la Moncloa, "a pesar de la oportunidad de la LOMCE con mayoría absoluta", le ha mostrado su apoyo si, como está asegurando estas semanas, va a hacer algo al respecto.

"Ahora que el Gobierno, aunque no se aclara mucho cómo hacerlo, ha dicho por enésima vez que lo va a hacer, que lo haga", ha declarado Rivera ante los diputados de su partido. "En Ciudadanos estamos encantados, llevamos 11 años en Cataluña defendiendo este modelo", ha apuntado, para insistir en que el Ejecutivo contará con su apoyo si tiene la "valentía y el compromiso" de llevar esta medida a cabo.

En concreto, ha indicado que Ciudadanos pedirá al presidente Mariano Rajoy que implemente este modelo educativo para el próximo curso 2017/2018 para así evitar que "los padres en Cataluña tengan que pagar un colegio privado" si quieren que sus hijos estudien en castellano.

NO APOYARÁ UN PACTO EDUCATIVO SIN CASTELLANO COMO VEHICULAR

Durante su intervención, el líder naranja ha mostrado su preocupación por el discurso del PSOE sobre este tema. En concreto, se ha referido a las declaraciones en las que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, pide "no generar problemas" sobre esta materia. "Estamos de acuerdo, por eso en una sociedad bilingüe debe haber una escuela bilingüe", ha apuntado, para después pedir a Sánchez que "deje de abrazarse a los nacionalistas y separatistas" en este tema.

Finalmente, Rivera ha apuntado que "vigilarán" al Ejecutivo sobre esta medida para que no quede en "retórica" y que también se incluya en el Pacto educativo en el que se está trabajando en el Congreso.

De hecho, ha asegurado que Ciudadanos no legitimará que salga "un nuevo parche" del pacto en materia lingüística. Así, ha apuntado que su formación "no apoyará un Pacto educativo donde no se garantice el uso del castellano como lengua vehicular".