El PP reclama el inicio "inmediato" de las obras de seguridad del carril bici que une Valencina y Salteras

20/02/2018 - 15:42

El Partido Popular de Sevilla ha alertado este martes de la "nefasta" gestión realizada por la Diputación para el proyecto del carril bici que conecta Valencina de la Concepción y Salteras. Mientras dicha vía está cerrada al tráfico ciclista desde 2016 al ser detectados defectos de seguridad y la Diputación promueve la subsanación de tales incidencias, el PP reclama el inicio "inmediato de las obras, puesto que ya se ha cumplido el plazo para su ejecución y aún no han comenzado".

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, acompañada por el portavoz del PP de Salteras, Manolo Ruiz, y el presidente del PP de Valencina de la Concepción, Ramón Peña, ha señalado la situación que pesa sobre el carril bici que conecta ambas localidades.

Y es que tras la construcción de la vía ciclista y su puesta en servicio en 2015, un informe del Servicio de Carreteras y Movilidad de la propia Diputación y recogido por Europa Press puso de manifiesto "la falta de seguridad para los ciclistas en un determinado tramo" de la nueva infraestructura.

Fruto de ello, en noviembre de 2016 la Diputación ordenó "el cierre temporal para usos ciclistas de un tramo determinado del carril bici Salteras-Valencina, con objeto de evitar posibles accidentes". Ya a finales de 2017, la institución contrató a la empresa Caisol Global S.L., para la "mejora de seguridad" necesaria para reabrir este carril bici.

Al respecto, Virginia Pérez ha señalado tanto la inversión de 300.000 euros acometida para construir este carril bici, como el posterior informe que reflejaba el mencionado "defecto" en la seguridad y el posterior cierre de la infraestructura.

"HA TENIDO QUE PASAR UN AÑO"

Y es que según la presidenta del PP sevillano, "ha tenido que pasar un año para que la Diputación haga algo y adjudique el 30 de noviembre de 2017 las obras de mejora en la seguridad de este carril por un total de casi 30.000 euros y con un plazo de ejecución de dos meses", toda vez que "han pasado dos meses, ha terminado el plazo para la ejecución y no se ha iniciado ninguna obra para solicitar el problema".

"No entendemos por qué un año después de abrir este carril bici se cierra por un defecto del proyecto ejecutado; no entendemos por qué la Diputación no reclamó a la empresa constructora que solventase ese error; no entendemos por qué la Diputación tarda un año en adjudicar la mejora de la seguridad; por qué no reclama a la empresa el coste generado por ese error y tampoco entendemos que la empresa contratada ahora no esté cumpliendo con los plazos de esa mejora y la Diputación esté mirando para otro lado", ha criticado la presidenta popular.

Ante esta situación, el PP reclamará información al Gobierno provincial del socialista Fernando Rodríguez Villalobos y que "de manera inmediata se inicien las obras para que, después de dos años, por fin los vecinos de estos municipios puedan disfrutar y usar este carril bici sin ningún problema".

EL "MODUS OPERANDI"

En este marco, la presidenta popular ha criticado el 'modus operandi' del presidente de la Diputación, que "durante la campaña electoral promete y cuando sus candidatos están en el poder se olvida de todas esas promesas". "Eso ha ocurrido con esta infraestructura, que ahora está en el olvido", ha lamentado.

Por su parte, el presidente del PP de Valencina, Ramón Peña, ha lamentado "la absoluta pasividad del gobierno municipal socialista de Valencina ante esta situación teniendo", mientras el portavoz del PP de Salteras, Manuel Ruiz, ha criticado que el gabinete socialista de su ayuntamiento tampoco haga "absolutamente nada por reclamar un solución a este problema".