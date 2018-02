De Haro muestra su disposición a seguir en el grupo de Vamos Granada, que como partido "está muerto"

20/02/2018 - 15:47

El concejal Luis de Haro ha mostrado este martes su disposición a continuar en el grupo municipal de Vamos Granada --un partido que lo considera "tránsfuga" y que, en su opinión, "está muerto"--, acatando lo que el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca (PSOE), interprete al hilo del dictamen que encargó al Consultivo al respecto.

GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, Luis de Haro ha señalado que en el grupo, tras las últimas municipales, "todo comenzó a ir mal desde el principio, por el protagonismo, desvío programático y caprichos de nuestra portavoz, Marta Gutiérrez", que ha dicho ha estado "más pendiente" de "sus políticas particulares" que de otras "que mitigaran los sufrimientos de la gente".

El dictamen del Consultivo apunta a la necesidad de un acuerdo entre Gutiérrez y De Haro para el funcionamiento del grupo municipal, mientras Pilar Rivas, la tercera concejal elegida en la lista de Vamos Granada, pasaría a "no adscrita" al haber sido expulsada del partido, una situación que no se da en el caso del concejal al no haber pertenecido él a esta formación.

Luis de Haro ha considerado que, en la actual situación y para nombrar a un portavoz del grupo, Gutiérrez "no está por los acuerdos" pues "lo quiere todo", y ha anunciado que tomará nuevas medidas judiciales respecto del partido Vamos Granada.

Asimismo, para De Haro, los problemas en el grupo municipal están derivados de la asamblea de Vistalegre II de Podemos, que ganó el actual secretario general de este partido, Pablo Iglesias, por lo que los más próximos a la línea de Íñigo Errejón en Granada activaron la vida orgánica de Vamos Granada, que ha considerado que es un "chiringuito".

"El partido está muerto, no hace falta más que el enterrador, que hay muchos", ha afirmado el también diputado provincial, que ha anunciado en rueda de prensa que no se presentará a otras elecciones tras el actual mandato municipal.