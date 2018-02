Susana Díaz traslada su apoyo y cariño al padre de Diana Quer, que pide reflexión sobre la prisión permanente revisable

20/02/2018 - 16:20

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha reunido este martes con el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, a quien ha trasladado "todo su apoyo, comprensión y cariño". De su lado, Quer ha pedido a todos los partidos políticos que reflexionen sobre la prisión permanente revisable cuando ha destacado que "ocho de cada diez españoles" defienden esta figura penal.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa tras el encuentro, que ha durado menos de una hora en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz; la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que también ha acudido a la reunión, ha explicado que la jefa del Ejecutivo andaluz ha trasladado al padre de Diana Quer "toda su comprensión y apoyo desde el punto de vista humano y personal, teniendo en cuenta el dolor y sufrimiento por el que debe estar pasando".

Tras explicar que "no se ha tratado ningún tema en profundidad", Aguilar ha señalado que lo que ha prevalecido en el encuentro ha sido "la comprensión y saber por lo que pasa una familia" que ha sufrido una pérdida así.

De su lado, Juan Carlos Quer ha agradecido a Susana Díaz que haya podido atenderle y que le haya trasladado su comprensión, y ha explicado que en el encuentro le ha dicho que la prisión permanente revisable "es un tema complejo que requiere una reflexión". "Y así lo entiendo, pero sin izquierdas ni derechas ni centros, hablamos de la protección de nuestros hijos al margen de cualquier ideología", ha apostillado.

"Lo que pedimos a nuestros representantes políticos es la necesidad de que haya consenso en una materia tan sensible como esta", ha agregado Quer antes de apuntar que igual que existe una ley de violencia de género que ampara y protege a la mujer, "como sociedad debemos concienciarnos de la necesidad de proteger a nuestros menores y a nuestras jóvenes de violadores en serie y pederastas que no deben ponerse en libertad en tanto no se objetivice que se han rehabilitado y están en condiciones de volver a la sociedad sin suponer un peligro para nuestros hijos".

Del mismo modo, ha reclamado esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva el recurso planteado sobre la prisión permanente revisable: "No parece razonable derogar una ley que ocho de cada diez españoles apoyan sin que exista un pronunciamiento del TC".

NI DE DERECHAS NI DE IZQUIERDAS NI CALADERO DE VOTOS

Tras argumentar que países cuya trayectoria no es de dudosa tradición democrática tienen figuras penales similares, Juan Carlos Quer ha insistido en que los partidos deben llegar a un consenso en una materia tan sensible como ésta y "sin que este tema se convierta un caladero de votos".

"Este no es un movimiento ni de derechas ni de izquierdas ni de centro sino de humanidad, para proteger a nuestros hijos, ese es el legado de Diana Quer y de Marta, no queremos más Dianas ni más Martas en medida de que lo podamos evitar", ha sostenido.

Por eso, "como ciudadanos que sólo podemos elevar el legado de estos niños a quien nos representa, todos tenemos el derecho y deber de solicitar a la clase política consenso en esta materia", porque si vuelven a ocurrir casos así "todos seremos corresposables de no haber tomado una decisión en esta materia".

Por último, Quer ha avanzado que este viernes participará en nueva iniciativa ciudadana para seguir recogiendo firmas en favor de la prisión permanente revisable al objeto de "testimoniar a los políticos el clamor popular que existe sobre esta materia".