Barreira presenta un nuevo máster con la primera conferencia en España de la ejecutiva de Google Ann Hiatt

20/02/2018 - 16:32

La ejecutiva de Google Ann Hiatt, especializada en el asesoramiento estratégico de empresas del sector tecnológico, impartirá el próximo viernes 2 de marzo una charla en el Centro Oficial de Estudios Superiores Barreira Arte + Diseño de València con motivo de la presentación del nuevo Máster en Design Thinking & Diseño UX/UI que la escuela iniciará el próximo mes de octubre.

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

En su primera conferencia en España, Ann Hiatt hablará de su experiencia acumulada a lo largo de 16 años trabajando como mano derecha de algunos de los principales líderes de la industria tecnológica a nivel mundial: Eric Schmidt (CEO/Executive Chairman de Google); Marissa Mayer (CEO de Yahoo!) y Jeff Bezos (CEO de Amazon).

Además de su labor en la toma de decisiones estratégicas de estas corporaciones, Hiatt también trabaja como consultora para ejecutivos de empresas de Fortune 500 y de start ups ubicadas en Silicon Valley (San Francisco, Estados Unidos). En este sentido, la experta norteamericana compartirá con el público asistente a la charla consejos sobre cómo enfocar sus estudios y su actitud personal para tener éxito en el mundo de las nuevas tecnologías, explica el centro educativo valenciano a través de un comunicado.

Esta conferencia de acceso gratuito servirá además para presentar Digital Minds, un nuevo Máster en Design Thinking & Diseño UX/UI orientado a formar diseñadores de productos digitales especializados en experiencia de usuario y usabilidad.

UN MÁSTER PARA "UNICORNIOS"

Se trata, aseguran, "de una de las profesiones con mayor demanda y tasa de empleabilidad". La escasez de este tipo de perfiles, que aúnan avanzados conocimientos técnicos de desarrollo de producto y arquitectura de la información, nociones de marketing, psicología y creatividad en diseño gráfico e industrial, es tal que en el mercado se les conoce como "unicornios". De ellos depende que una web, una aplicación o una plataforma digital sea útil, intuitiva y deseable para el usuario.

La formación de esta titulación está planteada a través de workshops y masterclasses impartidas por profesionales nacionales e internacionales procedentes de empresas punteras como Amazon, HP, IBM, etc. El máster incluye una experiencia internacional en Silicon Valley (San Francisco, Estados Unidos) con visitas y talleres exclusivos impartidos por profesionales de las principales empresas del sector, así como el desarrollo de un proyecto real de Design Thinking.

El máster, impartido en español e inglés, está dirigido a diseñadores de cualquier especialidad, arquitectos, ingenieros industriales, informáticos o especialistas en marketing, comunicación y business intelligence, o a emprendedores que quieran formarse antes de lanzar su producto o servicio al mercado.

Algunas de las salidas profesionales para las que preparan estos estudios son senior product & service designer, innovation designer, digital strategy, senior researcher and innovation strategist, head of Research & Development, user experience manager, head of Design, UX Lead y UX Coordinator.