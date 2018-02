Cinemanet abre un ciclo de películas sobre la convivencia junto a todos los partidos catalanes

20/02/2018 - 16:37

La asociación Cinemanet ha organizado un ciclo de siete películas que fomentan la convivencia y las debatirá en cada sesión con un representante de uno de los siete grupos del Parlament --de mayor a menor representación-- junto a un representante de la sociedad.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

Las sesiones están abiertas al público hasta completar el aforo y se harán cada viernes a las 18 horas en el Palau Macaya de Barcelona, del 2 de marzo al 20 de abril, según un comunicado de Cinemanet.

La entidad organiza el ciclo junto a la Obra Social La Caixa y el Club de Roma, y pretende incidir en la "reconciliación, respeto y perdón" de estas películas, para que la política catalana no separe a la gente.

El ciclo empezará el 2 de marzo con 'Mandarinas' (Zaza Urushadze), junto a Sonia Sierra (Cs) y el notario Juan José López Burniol; el día 9 se proyectará 'Invictus' (Clint Eastwood) con Josep Rull (JxCat) y el abogado Eugeni Gay; el 16 'Loving' (Jeff Nichols) con Oriol Amorós (ERC) y el economista Jaume Lanaspa; y el 23 Miquel Iceta (PSC) y el periodista Lluís Foix hablarán de 'El caso Sloane' (John Madden).

En abril, el día 6 Elisenda Alamany (CatECP) y el periodista Daniel Arasa abordarán 'Las nieves del Kilimanjaro' (Robert Guédiguian); el 13 se verá 'In my country' (John Boorman) con Carles Riera (CUP) y el periodista Fèlix Riera, y el 20 'Beyond Right and Wrong: Stories of Justice and Forgiveness' (Roger Spottiswoode-Lekha Singh)' con Fernando Sánchez Costa (PP) y el profesor Carles Losada.