Tribunales.- Ana Hermoso declara por el pago en 2012 de "complementos de productividad" a funcionarios

20/02/2018 - 17:14

La exalcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP) ha declarado este martes ante la juez de Instrucción número 13 de Sevilla, María José Moreno, que investiga una denuncia presentada por el actual equipo de gobierno de esta localidad sevillana, dirigido por el socialista Francisco Molino, por el pago a los trabajadores del Ayuntamiento en las nóminas de julio a diciembre del año 2012 de conceptos complementarios, unas cantidades que ascienden a la paga extra de Navidad de ese año que fue suprimida, mediante el Real Decreto 20/2012, por el Gobierno.

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Hermoso, única investigada en esta causa por presunta prevaricación y malversación, ha admitido en su declaración que se pagaron en 2012 "complementos de productividad" en cantidades "variables" a los funcionarios, aunque no todos lo cobraron. Según la denuncia del equipo de gobierno local, a los trabajadores municipales se les abonó presuntamente de forma prorrateada en el último semestre de ese año en seis nóminas como concepto de productividad.

La exalcaldesa ha señalado que es cierto que la Intervención puso "reparos formales" a estos pagos de complementos, aunque ha señalado que la interventora y el secretario del Ayuntamiento "también los cobraron". Al mismo tiempo, ha asegurado que estos complementos se pagaban antes de ella llegar a la Alcaldía en 2011 y se siguen realizando actualmente, a pesar de la denuncia del actual alcalde.

Sobre éste, Hermoso ha señalado que era "conocedor" del pago de estos complementos por productividad, "no eran ilegales" y que variaban según la categoría de los trabajadores municipales.

Este martes también ha declarado ante la juez instructora el responsable técnico del Departamento de Personal del Ayuntamiento de Bormujos y encargado de hacer las nóminas, José Antonio Montaño, quien en agosto de 2012 elevó un informe a Hermoso en el que alertaba de que las nóminas incumplían el Real Decreto estatal.

Según Hermoso, este funcionario no tenía competencias para elevar dicho informe, que "no tiene sello de registro". Además, la ex primer edil de Bormujos ha indicado que la práctica del pago de complementos es "habitual" en el Ayuntamiento y "se sigue haciendo". "Se pagaba y sólo recibimos reparos formales, no se encubría nada", ha insistido la exalcaldesa.

En el año 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió devolver a todos los funcionarios y de manera progresiva la paga extra de 2012, el Ayuntamiento de Bormujos volvió a pagar a sus empleados la parte correspondiente que debía abonarse en enero.

La exalcaldesa fue absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de su condena en la Audiencia Provincial de Sevilla a seis meses de cárcel por un delito de cohecho después de que el empresario Jesús Calvo Soria le regalara un bolso de Loewe en "agradecimiento" a su apoyo a la moción de censura consumada en 2005 para expulsar al PSOE de la Alcaldía y devolver el poder al independiente Baldomero Gaviño.