Icex-Invest in Spain debatirá en el 4YFN sobre la primera startup unicornio española

20/02/2018 - 18:12

Icex-Invest in Spain ha organizado un debate sobre el primer unicornio (startup valorada en más de 1.000 millones de euros) de España, y que se hará el lunes 26 de febrero dentro del 4YFN, durante el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El debate 'Spain, new member of the unicorn lands' pretende que los asistentes puedan "escuchar de primera mano la experiencia de inversores del primer unicornio español", como ha dicho en un comunicado su organizador y moderador, Juan Álvarez de Lara, consejero delegado de Seed&Click.

Hablarán María Jesús Fernández, directora de financiación de Icex-Invest in Spain; Oscar Mielczarek de la Miel, managing partner de Rakuten Capital; Beatriz González, founding partner de Seaya Ventures; José Zudaire, managing director de Ascri; José Herrera, presidente de Aeban, y Pablo Tapia, fundador de Tupl.